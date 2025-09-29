В Барнауле не нашлось подрядчика для ремонта исторического здания почти за 235 млн рублей

Заявку на лот подала только одна компания, но соблюсти все требования она не смогла

29 сентября 2025, 13:45, ИА Амител

Магазин Второва в Барнауле / Фото: портал госзакупок

Власти Алтайского края не смогли найти подрядчика, который отреставрирует здание магазина купца Второва на улице Льва Толстого, 32, в Барнауле почти за 235 млн рублей. Поучаствовать в торгах решила только одна компания, однако ее заявка не соответствовала требованиям. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Лот появился на портале 5 сентября 2025 года, заявки можно подавать до 24 сентября 2025 года. Итоги аукциона подвели 26 сентября 2025 года.

Подрядчик должен был начать работу со дня подписания контракта и закончить ее до 21 ноября 2027 года. Планировалось, что компания-победитель демонтирует окна и двери, отремонтирует полы и стены, приведет в порядок фасады и чердак, поставит перегородки, сделает систему водоснабжения, водоотведения, сети связи и газоснабжения, наружные сети канализации, обеспечит пожарную безопасность и доступ к зданию инвалидов и так далее.

Отметим, что здание построил в конце XIX века предприниматель Иван Платонов, затем его арендовал под оптово-розничный магазин купец Ветров. С 1914 года здание перешло в собственность товарищества "А.Ф. Второв и сыновья". Александр Второв открывал точки в Москве, Томске, Иркутске, Барнауле, Бийске и Камне-на-Оби. Там продавали модную одежду и другие товары. Затем в здании размещался лагерь принудительных работ военнопленных, склады, Горпромторг и Барнаулхлебторг, который организовывал розничную торговлю хлебными изделиями, также здание занимала Союзпечать.

В 1988-м объект передали на баланс управлению культуры, а в 1989-м его поставили на государственную охрану как памятник архитектуры. Тогда в нем располагались Горпромторг и Алтайглавснаб. В 1990-х годах уличную часть первого этажа продали в частную собственность Барнаулметаллобазе, также часть первого этажа и второй этаж начали сдавать в аренду под магазины и склады. В 2014 году объект включили в госреестр объектов культурного наследия народов России.