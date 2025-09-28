В Барнауле неадекватный мужчина истошно кричал и прыгал под автомобили. Видео

Своими криками он разбудил жителей города в семь утра

28 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

В Барнауле утром местные жители стали свидетелями неадекватного поведения мужчины. По словам очевидцев, около семи часов утра он истошно кричал и даже бросался под автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

«Будил народ криками, а потом еще и прыгал под машины. Вызвал на него полицию – они приехали, что-то ему сказали и уехали», – рассказал один из участников сообщества.

На опубликованном видео видно, как мужчина ведет себя неадекватно. Информация о том, был ли он доставлен в медучреждение или отдел полиции, пока не поступала.