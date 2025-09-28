НОВОСТИОбщество

В Барнауле неадекватный мужчина истошно кричал и прыгал под автомобили. Видео

Своими криками он разбудил жителей города в семь утра

28 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

В Барнауле утром местные жители стали свидетелями неадекватного поведения мужчины. По словам очевидцев, около семи часов утра он истошно кричал и даже бросался под автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

«Будил народ криками, а потом еще и прыгал под машины. Вызвал на него полицию – они приехали, что-то ему сказали и уехали», – рассказал один из участников сообщества.

На опубликованном видео видно, как мужчина ведет себя неадекватно. Информация о том, был ли он доставлен в медучреждение или отдел полиции, пока не поступала.

Комментарии 10

Олег

14:31:15 28-09-2025

После беседы угомонился?

Олег

14:34:07 28-09-2025

Шибанутость теперь норма - всё ок, перевозбудился просто...

Гость

10:03:49 29-09-2025

Олег (14:34:07 28-09-2025) Шибанутость теперь норма - всё ок, перевозбудился просто...... Это все последствия Ковида))

Гость

15:19:33 28-09-2025

Район то города указать не судьба..?
В смысле не административный район, а в районе чего, хотя бы... Если уж точный адрес узнать не можете...

Гость

06:58:51 29-09-2025

Гость (15:19:33 28-09-2025) Район то города указать не судьба..? В смысле не админис... Это где-нибудь на выселках, районы Семёнова, Ускова... В Благополучном Центре такое невозможно.

гость

08:48:40 29-09-2025

Гость (15:19:33 28-09-2025) Район то города указать не судьба..? В смысле не админис... судя по видео, это красноармейский, напротив Вавилона

Гость

08:55:00 29-09-2025

гость (08:48:40 29-09-2025) судя по видео, это красноармейский, напротив Вавилона... Красноармейский-Песчаная.

Гость

15:56:55 28-09-2025

Таких пол страны! не обращайте внимание.

Гость

20:32:35 28-09-2025

Это был Мусик

Гость

10:39:55 29-09-2025

Наркаман как-то обдолбанный бегал крушил всё вокруг, полиция приехала и уехала. Удобно устроились, когда нет способов воздействия на обдолбанных, если у них при себе нет наркоты

