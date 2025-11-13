В Барнауле несколько многоэтажек временно остались без тепла и горячей воды
Подачу коммунальных ресурсов планируют возобновить к 20:00 13 ноября
13 ноября 2025, 12:05, ИА Амител
Батарея / Фото: amic.ru
Днем 13 ноября ряд многоквартирных домов Барнаула остались без горячей воды и отопления. Под ограничения попали улицы Антона Петрова и Попова. Об этом сообщает СГК.
Специалистам необходимо провести работы, которые обеспечат качественной подачей тепла четыре тысячи барнаульцев. В связи с этим отопление и горячу воду перекроют по следующим адресам:
- ул. Антона Петрова, 239, 241;
- ул. Попова, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112.
Ограничения продлятся с 12:00 до 20:00.
Накануне подачу этих же коммунальных ресурсов временно прекращали в двух районах Барнаула. В Октябрьском специалисты устраняли аварию на магистральном трубопроводе, а в Индустриальном улучшали качество теплоснабжения.
