В Барнауле открылся бразильский ресторан на месте "Че Гевары"
В заведении много мест для сидения и просторный танцпол
23 сентября 2023, 10:00, ИА Амител
В Барнауле на Красноармейском проспекте, 47а, на месте бывшего клуба Che Guevara открылся бар-ресторан Lil Brazil, пишет "Алтапресс".
Заведение оформлено в бразильском стиле. В ресторане много мест для сидения, есть как столы на четыре-шесть человек, так и на одного-двоих. Предусмотрен в "Маленькой Бразилии" и танцпол – он довольно просторный и вмещает около ста человек.
В меню, разумеется, есть и бразильские блюда – в основном мясные вроде чурраско.
Что касается культурных мероприятий, то по пятницам здесь будут выступать группы из других регионов, а по субботам – местные коллективы.
Напомним, владельцами Lil Brazil стали бизнесмены Игорь Хромов ("ТриГрупп") и Дмитрий Колотилин ("Диксис", "Кинза и мята" и др.), выкупившие клуб Che Guevara.
15:32:13 23-09-2023
восхищены!!! произошло импортозамещение
23:26:54 23-09-2023
На конецто этот недоклуб закрыли и открыли что-то стоящее!
08:12:04 25-09-2023
Гость (23:26:54 23-09-2023) На конецто этот недоклуб закрыли и открыли что-то стоящее!... Ну не знаю. Судя по Кинза Замята -такое себе заведеньице...
14:21:01 24-09-2023
Открылся закрылся