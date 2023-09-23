В Барнауле открылся бразильский ресторан на месте "Че Гевары"

В заведении много мест для сидения и просторный танцпол

23 сентября 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: vk.com/lil_brazil_barnaul

В Барнауле на Красноармейском проспекте, 47а, на месте бывшего клуба Che Guevara открылся бар-ресторан Lil Brazil, пишет "Алтапресс".

Заведение оформлено в бразильском стиле. В ресторане много мест для сидения, есть как столы на четыре-шесть человек, так и на одного-двоих. Предусмотрен в "Маленькой Бразилии" и танцпол – он довольно просторный и вмещает около ста человек.

В меню, разумеется, есть и бразильские блюда – в основном мясные вроде чурраско.













Фото: vk.com/lil_brazil_barnaul

Что касается культурных мероприятий, то по пятницам здесь будут выступать группы из других регионов, а по субботам – местные коллективы.

Напомним, владельцами Lil Brazil стали бизнесмены Игорь Хромов ("ТриГрупп") и Дмитрий Колотилин ("Диксис", "Кинза и мята" и др.), выкупившие клуб Che Guevara.