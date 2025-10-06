В Барнауле отопления нет только в пяти многоквартирных домах из-за выявленных повреждений
Все аварийно-ремонтные бригады СГК мобилизованы для текущего ремонта
06 октября 2025, 12:33, ИА Амител
В Барнауле, по данным на утро 6 октября, теплоснабжение подано в 2916 многоквартирных домов из 2921, что составляет 99,8%, сообщает мэрия.
Напомним, отопительный сезон стартовал в краевой столице 15 сентября – для социальных учреждений, а 22 сентября – для жилых домов.
«В ходе запуска отопления было выявлено 62 повреждения. Все аварийно-ремонтные бригады СГК мобилизованы для текущего ремонта. На сегодняшний день в Барнауле на тепловых сетях устраняется 15 повреждений, влияющих на подачу теплоснабжения в многоквартирные дома и дома частного сектора», – говорится в сообщении.
Кроме того, управляющими компаниями ведутся работы по регулированию внутридомовых систем теплоснабжения, эти работы находятся на контроле районных администраций.
В мэрии Барнаула подчеркнули, что получение паспорта готовности и обеспечение бесперебойного теплоснабжения остается приоритетной задачей.
Ранее в Рубцовске прокуратура начала проверку из-за массовых отключений отопления в городе.
12:50:16 06-10-2025
А если еще посчитать стояки в запущенных домах? В нашем доме 30% стояков холодные. Но за отопление мы будем вынуждены заплатить полностью. Идиотизм.
13:13:46 06-10-2025
Солнечная поляна 21!!! А что толку, что так называемое "отопление" есть?! Как можно жить с батареями на обратке,которые чуть тепленькие- даже не парное молоко,а как температура человеческого тела! Как они могут нагревать помещение?! Обогреватели невозможно выключить!Когда будет нормальное теплоснабжение?! Ничего не меняется!!! Когда на нашу проблему обратят внимания и будут приняты меры?!
21:57:39 06-10-2025
Гость (13:13:46 06-10-2025) Солнечная поляна 21!!! А что толку, что так называемое "отоп... Что вообще происходит?! На Солнечной поляне 21, где итак не было нормального отопления еще больше упали параметры... Теперь батареи на обратках ниже человеческого тела... и мало отличаются от температуры стен!! Это просто беспредел!!! Когда он закончится и нам дадут именно настоящее тепло! А эта профанация с названием запущенный дом- только для отчетов в администрацию! Все знают о проблеме в доме, но никто ничего не делает!!!
14:06:59 06-10-2025
Ну краевой центр как никак. Если бы тут все плохо было то что в остальных нп.. а вы расскажете как в Рубцовске, Бийске сейчас и тд? Там вряд ли жара лето, там тоже отопление уже нужно людям
14:53:53 06-10-2025
Гость (14:06:59 06-10-2025) Ну краевой центр как никак. Если бы тут все плохо было то чт... и тебя вылечим.
15:02:04 06-10-2025
А где можно посмотреть список неподключенных к отоплению многоквартирных домов,
Юрина 219 в нем есть? Отопление не включали, даже попыток не было.
Батареи ледяные, квартиру охлаждают на ура
15:48:46 06-10-2025
Алексей (15:02:04 06-10-2025) А где можно посмотреть список неподключенных к отоплению мно... Тот же вопрос! Уже написала жалобу в прокуратуру, невозможно холодно в квартире
16:20:40 06-10-2025
Гость (15:48:46 06-10-2025) Тот же вопрос! Уже написала жалобу в прокуратуру, невозможно... ой!, боюсь, боюсь! пишите в спортлото!
16:30:50 06-10-2025
Гость (15:48:46 06-10-2025) Тот же вопрос! Уже написала жалобу в прокуратуру, невозможно... А когда подключали отопление неделю назад, многие тут выступали, что тепло, не надо, платить много. Вот теперь наоборот все заныли
17:32:41 06-10-2025
Солнечная Поляна 31. Мало того, что отопление, чуть живое. Так нам и горячую воду в 23.00 отключают в 8.00 на следующий день включают. Но она не горячая, а теплая. И так с 15 сентября.
19:37:19 06-10-2025
Попова 42, 40,46 - батареи едва живые!!!! Горячей воды толком нет уже больше 10 лет. Во дворе по Попова 40 годами не высыхающая лужа!
20:26:31 06-10-2025
Барнаул, Советская 3а - отопление дали 04.10., а 06.10. уже снова отключили - порыв. Возле дома все разрыто повторно. Мерзнем и ждем результатов работы СГК.
20:34:25 06-10-2025
Пора уже подавать воду в батареи нормальной температуры, а не еле-еле!
06:03:43 07-10-2025
Владельцу сибирских теплосетей, живущему в Эмиратах, как до лампочки наши стенания.Ему там даже жарко. Не пора ли возвращать в государство стратегические объекты, необходимые для нормальной жизни человека, особенно в Сибири.
11:17:07 07-10-2025
Если только включили и авария... Что же будет в -30, -35 градусов??? И какого делали летом с этой опресовкой??? Социализм все ругают... а при капитализме люди те же остались....
05:29:43 08-10-2025
В пяти домах??? Да вы в тг почитайте комментарии в группе сгк, такое ощущение что у половины города нет отопления, а мы вообще без горячей воды две недели сидим уже!