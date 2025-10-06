В Барнауле отопления нет только в пяти многоквартирных домах из-за выявленных повреждений

Все аварийно-ремонтные бригады СГК мобилизованы для текущего ремонта

06 октября 2025, 12:33, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле, по данным на утро 6 октября, теплоснабжение подано в 2916 многоквартирных домов из 2921, что составляет 99,8%, сообщает мэрия.

Напомним, отопительный сезон стартовал в краевой столице 15 сентября – для социальных учреждений, а 22 сентября – для жилых домов.

«В ходе запуска отопления было выявлено 62 повреждения. Все аварийно-ремонтные бригады СГК мобилизованы для текущего ремонта. На сегодняшний день в Барнауле на тепловых сетях устраняется 15 повреждений, влияющих на подачу теплоснабжения в многоквартирные дома и дома частного сектора», – говорится в сообщении.

Кроме того, управляющими компаниями ведутся работы по регулированию внутридомовых систем теплоснабжения, эти работы находятся на контроле районных администраций.

В мэрии Барнаула подчеркнули, что получение паспорта готовности и обеспечение бесперебойного теплоснабжения остается приоритетной задачей.

Ранее в Рубцовске прокуратура начала проверку из-за массовых отключений отопления в городе.