В Барнауле подачу воды на улице Энтузиастов планируют восстановить к вечеру 16 ноября

Из-за аварии холодное водоснабжение пропало в поликлинике и части многоквартирного дома

16 ноября 2025, 16:40, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Специалисты барнаульского водоканала устраняют коммунальную аварию на улице Энтузиастов, из-за которой на проезжую часть вытекла вода. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Без холодной воды по-прежнему остается поликлиника по ул. Энтузиастов, 32, и часть многоэтажки по ул. Энтузиастов, 28. Горячее водоснабжение в зданиях есть.

«Ориентировочное время устранения 20:30», – уточняет "Росводоканал Барнаул".

Напомним, утечка воды в Индустриальном районе произошла днем 16 ноября. В соцсетях писали, что вода разлилась по улицам Энтузиастов и Попова.