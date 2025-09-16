В Барнауле полицейские "застукали" в березовой роще мужчину с женой своего брата
Правоохранители обнаружили у сообщников более 100 свертков с белым порошком
16 сентября 2025, 11:00, ИА Амител
В Барнауле задержали 37-летнего жителя Новосибирской области, который вместе с 38-летней женой своего брата делал закладки с метадоном, сообщает алтайское МВД.
«Злоумышленники оборудовали закладки с запрещенным веществом в березовой роще на территории Ленинского района», – рассказали в ведомстве.
У задержанных было более 100 свертков с белым порошком. Экспертиза показала, что изъятое вещество является метадоном.
Мужчину уже дважды судили за незаконный оборот наркотиков, а женщину – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Делать закладки в Барнауле они начали в июне 2025 года.
«По заданию куратора они забрали оптовую расфасованную партию "синтетики" из схрона в Новосибирске и планировали ее сбыть через тайники», – отметили в МВД.
Ранее amic.ru подробно рассказал, как в Алтайском крае ловят закладчиков и ликвидируют нарколаборатории.
11:14:44 16-09-2025
Чем стукали?
11:28:06 16-09-2025
Нет вам цены за такие заголовки!
11:50:30 16-09-2025
Гость (11:28:06 16-09-2025) Нет вам цены за такие заголовки!... Агонь!
12:49:24 16-09-2025
Musik (11:50:30 16-09-2025) Агонь! ... Тоже подумал, зачем этот намек
19:11:29 16-09-2025
Гость (12:49:24 16-09-2025) Тоже подумал, зачем этот намек... Так может, в статье не полностью раскрыли тему. Не обо всём рассказали. О порошке конкретно, остальное намёками)))
21:57:32 16-09-2025
Гость (11:28:06 16-09-2025) Нет вам цены за такие заголовки!... Всё испортили со своей наркотой, а могло-бы быть по другому.
15:25:53 16-09-2025
обоих на 10 лет в Челябу и сосновый гроб в занозах через 5 лет
17:17:00 16-09-2025
Такой классный заголовок испортили, тьфу