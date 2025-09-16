НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле полицейские "застукали" в березовой роще мужчину с женой своего брата

Правоохранители обнаружили у сообщников более 100 свертков с белым порошком

16 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

В Барнауле задержали 37-летнего жителя Новосибирской области, который вместе с 38-летней женой своего брата делал закладки с метадоном, сообщает алтайское МВД.

«Злоумышленники оборудовали закладки с запрещенным веществом в березовой роще на территории Ленинского района», – рассказали в ведомстве.

У задержанных было более 100 свертков с белым порошком. Экспертиза показала, что изъятое вещество является метадоном.

Мужчину уже дважды судили за незаконный оборот наркотиков, а женщину – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Делать закладки в Барнауле они начали в июне 2025 года. 

«По заданию куратора они забрали оптовую расфасованную партию "синтетики" из схрона в Новосибирске и планировали ее сбыть через тайники», – отметили в МВД.

Ранее amic.ru подробно рассказал, как в Алтайском крае ловят закладчиков и ликвидируют нарколаборатории.

