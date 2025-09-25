НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле приостановили деятельность опасного рентген-аппарата

Поводом стали выявленные в ходе проверки Роспотребнадзора нарушения

25 сентября 2025, 10:33, ИА Амител

Рентген-аппарат / Фото: r22.fssp.gov.ru
Рентген-аппарат / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебные приставы временно запретили использовать рентген-аппарат в стоматологическом кабинете из-за угрозы для людей, сообщает региональная ФССП.

«Поводом временного ограничения послужили выявленные в ходе проверки Роспотребнадзора нарушения. Отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение на использование оборудования», – рассказали в ведомстве.

В связи с решением суда деятельность стоматологического рентген-аппарата приостановили на 90 суток. До окончания срока приставы будут проверять организацию.

Как уточнили в Индустриальном районном суде города, приостановлена деятельность стоматологической клиники "Гермед".

Ранее алтайские приставы заставили заколотить двери и окна в облюбованных молодежью "заброшках".

Фото: vk.com/fssp22

На Алтае судебный пристав каждый день приезжает в чайхану, смотрит и успокаивается

Опечатанное заведение проверяют, чтобы владелец самовольно не возобновил деятельность
НОВОСТИОбщество

Барнаул медицина ФССП

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

14:17:12 25-09-2025

Кому дорогу перешли..... управленческий состав из клиники в клинику перешел?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров