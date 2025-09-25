В Барнауле приостановили деятельность опасного рентген-аппарата

Поводом стали выявленные в ходе проверки Роспотребнадзора нарушения

25 сентября 2025, 10:33, ИА Амител

Рентген-аппарат / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебные приставы временно запретили использовать рентген-аппарат в стоматологическом кабинете из-за угрозы для людей, сообщает региональная ФССП.

«Поводом временного ограничения послужили выявленные в ходе проверки Роспотребнадзора нарушения. Отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение на использование оборудования», – рассказали в ведомстве.

В связи с решением суда деятельность стоматологического рентген-аппарата приостановили на 90 суток. До окончания срока приставы будут проверять организацию.

Как уточнили в Индустриальном районном суде города, приостановлена деятельность стоматологической клиники "Гермед".

