В Барнауле приостановили деятельность опасного рентген-аппарата
Поводом стали выявленные в ходе проверки Роспотребнадзора нарушения
25 сентября 2025, 10:33, ИА Амител
В Алтайском крае судебные приставы временно запретили использовать рентген-аппарат в стоматологическом кабинете из-за угрозы для людей, сообщает региональная ФССП.
«Поводом временного ограничения послужили выявленные в ходе проверки Роспотребнадзора нарушения. Отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение на использование оборудования», – рассказали в ведомстве.
В связи с решением суда деятельность стоматологического рентген-аппарата приостановили на 90 суток. До окончания срока приставы будут проверять организацию.
Как уточнили в Индустриальном районном суде города, приостановлена деятельность стоматологической клиники "Гермед".
