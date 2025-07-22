В Барнауле с хлебом-солью открыли фестиваль "Шукшинские дни на Алтае"

Мероприятие традиционно прошло возле памятника алтайскому писателю, актеру и режиссеру Василию Шукшину

22 июля 2025, 14:40, ИА Амител

Открытие фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на улице Шукшина, возле памятника алтайскому писателю, актеру и режиссеру Василию Шукшину, состоялось открытие всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае".

Напомним, стартовал фестиваль еще 18 июля с показа спектакля Никиты Михалкова "12". Официальные же мероприятия начались 22 июля: вечером пройдет церемония открытия фестиваля в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина.

До 26 июля в рамках XVII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля пройдут конкурсные показы полнометражных фильмов в кинотеатрах "Мир", "Пионер", "Премьера" и "Киномир-Воскресенье".

Ранее amic.ru подробно рассказал, чем удивит Шукшинский фестиваль в 2025 году.