В Барнауле с хлебом-солью открыли фестиваль "Шукшинские дни на Алтае"
Мероприятие традиционно прошло возле памятника алтайскому писателю, актеру и режиссеру Василию Шукшину
22 июля 2025, 14:40, ИА Амител
В Барнауле на улице Шукшина, возле памятника алтайскому писателю, актеру и режиссеру Василию Шукшину, состоялось открытие всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае".
Напомним, стартовал фестиваль еще 18 июля с показа спектакля Никиты Михалкова "12". Официальные же мероприятия начались 22 июля: вечером пройдет церемония открытия фестиваля в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина.
До 26 июля в рамках XVII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля пройдут конкурсные показы полнометражных фильмов в кинотеатрах "Мир", "Пионер", "Премьера" и "Киномир-Воскресенье".
Ранее amic.ru подробно рассказал, чем удивит Шукшинский фестиваль в 2025 году.
а кто эти лица?