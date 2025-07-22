В Барнауле состоится премьера документального фильма о Никите Михалкове
Картину покажут в парке "Изумрудный" вечером 23 июля
22 июля 2025, 11:20, ИА Амител
Кадр из фильма "Никита Михалков. Метод" (2025) / t.me/altculture22
В барнаульском парке "Изумрудный" вечером 23 июля в рамках Шукшинского кинофестиваля состоится премьера документального фильма "Никита Михалков. Метод", сообщает пресс-служба Минкульта Алтайского края.
Картина расскажет о том, как постановщик работает с актерами в театре, включая ритуалы перед выходом на сцену и доскональный разбор каждой роли.
Продюсером и режиссером выступила Вера Водынски, фсценарий написал Иван Перекатов, а за операторскую работу отвечала Любовь Князева.
"Показ фильма состоится 23 июля в 19 часов в парке "Изумрудный" на площадке кинопарка "Шукшин молодой", – говорится в сообщении.
