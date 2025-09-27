Барнаульцы стали чаще интересоваться долгосрочной арендой квартир

За месяц спрос вырос на 14%

27 сентября 2025, 20:25, ИА Амител

Роскошная квартира / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Спрос на долгосрочную аренду жилья в Барнауле за месяц вырос на 14%, а предложение – на 48%. Средняя арендная ставка в краевой столице составила 33 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает "Авито Недвижимость", ссылаясь на данные аналитиков за август 2025 года.

Как уточняют эксперты, интерес к долгосрочной аренде квартир в России за год увеличился на 4%. За месяц же он прибавил 16%: эксперты объясняют это сезонным спросом. К июлю 2025 года самый большой прирост зафиксировали во Владивостоке (+58%), Нижнем Новгороде и Ярославле (+34% в каждом), а также в Ростове-на-Дону (+30%).

Что касается предложения, то по стране в целом оно выросло на 35% за год. В Барнауле выбор квартир для длительной аренды стал больше на 48%. Отдельно увеличилось предложение однокомнатного (+43%), двухкомнатного (+50%) и трехкомнатного жилья (+38%), а также студий (+66%).

«Если год назад к концу лета сформировался рынок арендодателя, когда даже дорогостоящие варианты снимали быстро, то сейчас ситуация обратная – в большинстве мест арендаторы могут спокойно выбирать из нескольких достойных предложений», – объяснил Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости".

Средняя арендная ставка в Барнауле составила 33 тысячи рублей в месяц. По итогам августа 2025 года самые высокие цены на съемное жилье были в Москве (70 тысяч рублей), Сочи (55 тысяч рублей), Хабаровске и Санкт-Петербурге (по 50 тысяч рублей). Самая дешевая аренда была в Брянске (20 тысяч рублей), Иванове и Ульяновске (по 24 тысячи рублей), а также в Липецке, Омске, Владивостоке, Ставрополе, Воронеже, Смоленске и Ярославле (по 26 тысяч рублей).