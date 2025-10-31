В Барнауле теща украла у зятя золотую цепь стоимостью 100 тысяч и продала гораздо дешевле

Ущерб она частично возместила

31 октября 2025, 10:00, ИА Амител

В Алтайском крае 48-летней жительнице Барнаула грозит до пяти лет лишения свободы за кражу ювелирного изделия у 33-летнего зятя, сообщает региональное МВД.

«В ходе установления обстоятельств полицейские предположили, что похитить имущество могли люди из близкого окружения заявителя. Злоумышленницей оказалась ранее несудимая мать жены потерпевшего», – рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, женщина взяла золотую цепь стоимостью 100 тысяч рублей и сдала в ломбард за 51 тысячу рублей. Ущерб она частично возместила.

