В барнаульском поселке Сибирская Долина на весь день отключили холодную воду

Специалисты проводят плановые работы

09 июля 2025, 09:20, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

Холодную воду отключили в барнаульском поселке Сибирская Долина 9 июля, сообщили в телеграм-канале "Росводоканал Барнаул".

Причина – плановая врезка пожарных гидрантов и замена двух задвижек по улице Белгородской, 5 и 17.

Подачу холодной воды ограничили с 09:00 до 17:00 по адресам:

ул. Змеиногорская, 1–31;

ул. Каспийская, 1–33, 2–32;

ул. Победы, 2–34, 1–33;

ул. Куликовская, 1–33, 2–34;

ул. Белгородская, 1–17, 27–75;

ул. Сибирская Долина, 2–12;

ул. Морская, 1–21, 2–12;

ул. Житомирская, 1–11, 2–8;

ул. Черноморская, 1–55, 4–78;

ул. Измаиловская, 4–76, 1–77;

ул. Кубанская, 2–74, 1–75;

ул. Днепровская, 2–78, 15–77;

ул. Дунайская, 1–77, 16–78;

ул. Валдайская, 2–28, 7–33.

С 7 июля в Барнауле начался третий этап испытаний теплосетей, из-за чего в нескольких районах отключили горячую воду.