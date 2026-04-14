В Башкирии военнослужащий выпил и зарезал знакомого
Рядовой находился в конфликте с пострадавшим
14 апреля 2026, 21:48, ИА Амител
Острый нож в руке / Фото: amic.ru
В Башкирии приговорили к девяти годам колонии солдата за убийство знакомого во время распития алкогольных напитков, пишет "МедиаКорСеть".
«Рядовой находился в конфликте с пострадавшим. Военный выпил и на почве личной неприязни ударил знакомого ножом в грудь. От полученного колото-резаного ранения мужчина скончался на месте происшествия», - отмечает издание.
Уфимский гарнизонный военный суд квалифицировал действия подсудимого как "умышленное причинение смерти другому человеку" и отправил мужчину в колонию строгого режима.
Комментарии 0