В Бийске при столкновении легковушек пострадал восьмилетний мальчик

11 сентября 2025, 17:20, ИА Амител

Место ДТП / Фото: станция скорой медицинской помощи Бийска

11 сентября на федеральной трассе при въезде в Бийск произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает станция скорой медицинской помощи города.

В результате столкновения одна из машин перевернулась на крышу, обе получили значительные повреждения.

По данным станции скорой помощи Бийска, в аварии пострадал восьмилетний мальчик. Ребенок в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован силами реанимационной бригады. Остальным участникам ДТП медицинская помощь не потребовалась.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются сотрудниками ГАИ. На месте работали экстренные службы. Информация о происшествии уточняется.