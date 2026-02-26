В двух селах Алтайского края ввели карантин из‑за инфекционной анемии лошадей

Эпизоотическими очагами признаны личные подсобные хозяйства

26 февраля 2026, 14:17, ИА Амител

Лошади / Изображение сгенерировано "Яндекс" / amic.ru

На территории сел Рожнев Лог и Боровлянка Ребрихинского района установлен карантин в связи с выявлением случаев инфекционной анемии лошадей. Соответствующие указы подписал заместитель начальника управления ветеринарии Алтайского края Анатолий Батюта, сообщает "Банкфакс".

Эпизоотическими очагами признаны личное подсобное хозяйство в селе Рожнев Лог на ул. 30 лет Победы, а также личное подсобное хозяйство в Боровлянке на ул. Зеленой.

Эти муниципалитеты получили статус неблагополучных пунктов по ИНАН. Карантин снимут после выполнения ряда условий: убоя последнего больного животного, получения двукратных отрицательных результатов серологических исследований восприимчивых особей с интервалом в 30 календарных дней, а также проведения иных предусмотренных мероприятий.

В эпизоотическом очаге ввели ряд ограничений. Так, под запретом оказались ввоз и вывоз восприимчивого скота, но кроме транспортировки на убой, перемещение и перегруппировка лошадей, посещение посторонними лицами, иммунизация и получение крови от лошадей‑продуцентов и вывоз продуктов убоя, молока и молочной продукции от восприимчивого скота.

«Специалистам предстоит осмотреть все поголовье восприимчивых животных, изолировать больных особей в помещениях, обработать лошадей средствами против кровососущих насекомых, а также осуществить убой больных животных бескровным методом при наличии характерных для ИНАН признаков», — указано в публикации.

Инфекционная анемия лошадей — опасная вирусная болезнь однокопытных, вызываемая лентивирусом. Заболевание характеризуется поражением органов кроветворения, лихорадкой, анемией и сердечной слабостью.

Болезнь неизлечима: она либо приводит к летальному исходу, либо переходит в пожизненное вирусоносительство, что требует убоя скота.

Напомним, что в 2026 году в Алтайском крае уже вводили карантины из‑за пастереллеза. Ограничительные мероприятия коснулись свинокомплекса ООО "МитПром", молочного предприятия ООО "ЭкоНива Алтай" (Тальменский район), ООО "Возрождение" (Кулундинский округ) и личного подсобного хозяйства в селе Киприно Шелаболихинского района.

В связи с этим Казахстан временно запретил ввоз и транзит скота и животноводческой продукции из ряда российских регионов, включая Алтайский край. Россельхознадзор России счел такие ограничения неправомерными.