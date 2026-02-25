Немецкого канцлера Фридриха Мерца разрешили называть Пиноккио

Прокуратура города Хайльбронн завершила расследование дела в отношении местного пенсионера

25 февраля 2026, 10:33, ИА Амител

Прокуратура города Хайльбронна в Германии подвела итоги своего двухлетнего расследования в отношении пенсионера, который осмелился назвать федерального канцлера Фридриха Мерца Пиноккио в комментариях в социальных сетях.

Согласно информации, предоставленной РИА Новости, представители правоохранительных органов пришли к выводу, что подобное обращение к главе немецкого правительства является приемлемым.

В заключении по итогам расследования было отмечено, что дело не будет доведено до суда, поскольку высказывание было расценено как критика существующей власти, что находится под защитой права на свободное выражение мнения и, как следствие, допустимо.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда аналогичное разбирательство было прекращено. Ранее канцлера Мерца подобным образом уже называли Франциска Брантнер, сопредседатель партии "Зеленые", а также Стефан Бранднер, являющийся депутатом от партии "Альтернатива для Германии".

