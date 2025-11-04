В Госдуме предложили полный запрет табака для молодых россиян по примеру Мальдив

Запрет может появиться в стране до 2050 года

04 ноября 2025, 10:30, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль поддержал идею запрета курения для молодежи по примеру Мальдив.

В интервью изданию "Подъем" депутат заявил, что выступает против табакокурения и надеется на скорейшее введение подобных ограничений в России.

Его коллега, заместитель председателя комитета Алексей Куринный, также назвал такую меру правильной и выразил уверенность, что аналогичный запрет может появиться в стране до 2050 года.

Предполагается, что российский закон будет распространяться на граждан, родившихся после 2007 года.

Ранее глава Общественной палаты Якутска Матвей Лыткин обвинил "коллективный Запад" в пропаганде курения через советские мультфильмы. Общественник заявил, что привычка волка из "Ну, погоди!" и крокодила Гены курить – это "подсознательное программирование населения", направленное на "захват недр России".