В Госдуме предложили полный запрет табака для молодых россиян по примеру Мальдив
Запрет может появиться в стране до 2050 года
04 ноября 2025, 10:30, ИА Амител
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль поддержал идею запрета курения для молодежи по примеру Мальдив.
В интервью изданию "Подъем" депутат заявил, что выступает против табакокурения и надеется на скорейшее введение подобных ограничений в России.
Его коллега, заместитель председателя комитета Алексей Куринный, также назвал такую меру правильной и выразил уверенность, что аналогичный запрет может появиться в стране до 2050 года.
Предполагается, что российский закон будет распространяться на граждан, родившихся после 2007 года.
Ранее глава Общественной палаты Якутска Матвей Лыткин обвинил "коллективный Запад" в пропаганде курения через советские мультфильмы. Общественник заявил, что привычка волка из "Ну, погоди!" и крокодила Гены курить – это "подсознательное программирование населения", направленное на "захват недр России".
10:40:18 04-11-2025
Какое лицемерие, а алкоголь по их мнению менее вреден, чем табак или алкашку трогать нельзя, это святое.
11:28:15 04-11-2025
У меня вопрос. Чтобы стать депутатом Госдумы, обязательно быть ослом?
13:58:11 04-11-2025
Не оскорбляйте ослов.Осёл упрямое,но умное животное. Тут что то с головой,какие то детские травмы наверно.
17:29:31 04-11-2025
где Мальдивы а где мы...
08:15:51 05-11-2025
"глава Общественной палаты Якутска Матвей Лыткин обвинил "коллективный Запад" в пропаганде курения через советские мультфильмы." он зачем свой народ позорит?
09:27:55 05-11-2025
Ох, забористую депутатам привозят