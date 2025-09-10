"Железный волк" точит зубы. Европа определила срок очередной войны с Россией

Для будущего "похода на восток" в ЕС готовят госпитали, бомбоубежища и накачивают ВПК

10 сентября 2025, 09:15, ИА Амител

Медведь / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Информация о переменах в жизни Европы все чаще напоминает военные сводки: строительство бомбоубежищ, планирование полевых госпиталей, наращивание военных расходов, милитаристская риторика политиков. Эксперты предполагают, что руководители ЕС намереваются превратить европейские народы из "носителей духа" Гете, Шиллера и Бетховена в сборище наций боевиков-головорезов. С кем собираются воевать европейцы, почему их боевые приготовления связаны с СВО и что способно остановить сползание Старого света в пропасть новой бойни – в материале amic.ru.

Навстречу "санитарным потерям"

Европейских медиков готовят к большим битвам. Система здравоохранения Франции перестраивается под будущую войну на европейском континенте, сообщает популярная национальная газета Le Figaro. Причем планы по подготовке лечебных заведений к возможным боевым действиям ориентированы на весну 2026 года.

Издание утверждает, что еще 18 июля администрациям медучреждений было разослано письмо, в котором предписывалось подготовиться к приему от 10 до 50 тысяч раненых в первые месяцы военного конфликта. Французское руководство считает, что страна превратится в тыловую базу союзных армий, причем полевые госпитали будут развернуты поблизости от вокзалов, портов и аэропортов, пишет издание.

Ставят в боевые шеренги своих эскулапов и прибалтийские члены НАТО – там ведется пересмотр протоколов реагирования на кризисы, для медиков устраивают специальные учения, для команд скорой помощи закупают бронежилеты и шлемы, операционные оборудуют в помещениях под землей, написало еще в июне европейское издание Politico.

Так, в Литве в октябре 2024 года проходили большие десятидневные учения "Железный волк", в ходе которых шла отработка действий в случае массовых поступлений раненых. А расположенная в 50 км от границы с Белоруссией Вильнюсская университетская больница Santaros Clinics размещает подземные операционные, убежища с автономными системами жизнеобеспечения. Аналогичные меры принимают и в Эстонии, где медиков обеспечивают бронежилетами и спутниковыми телефонами.

Впрочем, нынешняя подготовка коек и медучреждений в европейских странах может быть связана с подготовкой к приему раненых бойцов ВСУ и воюющих на украинской стороне наемников, предполагает политолог-европеист Вадим Трухачев.

«Вполне возможно, что НАТО и ЕС готовят какую-то операцию в зоне СВО, которая повлечет большие "санитарные" потери без прямого участия в них европейских регулярных армий», – поделился он своим мнением с amic.ru.

Сделать запасы – и в убежища

Тем временем в Германии власти озаботились созданием убежищ для гражданского населения на случай военного конфликта с Россией, который, как полагают в правительстве страны, может разразиться, предположительно, в 2029 году, пишет американская газета The Washington Post.

«Как сообщил представитель главы Федерального ведомства гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях Ральфа Тислера, его офис собирается организовать переоборудование станций метро, подвалов и подземных гаражей в убежища», – говорится в материале издания.

Рачительные немцы готовят также стратегическое продовольствие на случай, если в ближайшие годы разразится большая война. Министр сельского хозяйства и продовольствия ФРГ Алоис Райнер призвал пересмотреть национальные продуктовые запасы, включив в них больше готовых блюд. По его словам, нужно создать "национальный резерв готовых продуктов, которые можно употреблять сразу после разогрева, таких как консервированные равиоли и чечевица".

«В настоящее время ситуация с безопасностью заставляет нас всех задуматься. Для меня важно, что, помимо поставок военной техники, продовольственная безопасность также играет важную роль», – цитирует Райнера The Washington Post.

Кроме того, правительство Германии выпустило призыв к домохозяйствам запастись продуктами питания минимум на три дня, а в идеале – на срок до десяти дней, а также основными лекарствами, свечами, радиоприемником на батарейках и другими предметами первой необходимости.

"Олимпийский" цикл

Разумеется, ведут свои приготовления и военные – генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер в мае 2025-го заявил о необходимости полного перевооружения армии Германии к 2029 году, сообщает Reuters, ссылаясь на директиву военного чиновника.

В документе указаны приоритеты для первоочередной закупки и разработки вооружений – в номенклатуре, в частности, говорится о необходимости укрепления ПВО для перехвата беспилотников. Также упор будет сделан на системы вооружений, позволяющие наносить точные удары вглубь территории противника, поражать цели на расстоянии более 500 км, в том числе за пределами линии фронта.

Кроме того, предусматривается расширение возможностей бундесвера в сфере радиоэлектронной борьбы и создание надежной системы "наступательных и оборонительных возможностей" в космическом пространстве.

Постоянно фигурирующий в планах Германии 2029 год – дата плановых парламентских выборов в этой стране и очередного голосования в Европарламент, напоминает Вадим Трухачев:

«Плюс ко всему, они начали "олимпийский" цикл перевооружения и надеются закончить его за четыре года. Но эта дата условная, не стоит на ней зацикливаться».

В том, что европейцы реально готовятся к войне с Россией, уверен политолог и директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

«О подготовке к такой войне генсек НАТО Рютте прямым текстом заявил в конце прошлого года и повторил эти слова в июне нынешнего на конференции в Великобритании. При этом в июне он определил срок такой подготовки в три-пять лет», – напомнил он amic.ru.

Впрочем, пока что намеченные планы далеки от реального потенциала, полагает собеседник:

«Пока что европейцы не могут даже Киев снабдить необходимым количеством оружия и боеприпасов. Именно поэтому они так цепляются за военную поддержку США. Война с Россией, конечно, потребует куда больших вложений, поэтому срок, отведенный Рютте, нереально оптимистичен».

В русскую "ядерку" не верят

Однако военно-промышленный комплекс в Европе тоже реорганизуется, расширяются объемы производства в преддверии грядущих битв, такой вывод делает британское издание Financial Times, изучив спутниковые снимки 150 объектов 37 компаний ВПК. Всего европейская "оборонка" получила за последние годы более 7 млн кв. м дополнительных площадей, что свидетельствует о перевооружении "исторического масштаба".

По словам бывшего директора по контролю над вооружениями НАТО Уильяма Альберке, можно говорить "о глубоких структурных изменениях, которые преобразуют оборонную промышленность в среднесрочной и долгосрочной перспективе", приводит цитату газета.

В целом вложения в расширение производства в Европе артиллерийских боеприпасов, взрывчатых веществ, бронетехники, ракет и систем ПВО за последние пять лет превысили 4,5 млрд евро, отмечается в обзоре "Фонда Росконгресс".

Общие расходы стран ЕС в сфере ВПК за 2021–2024 годы увеличились на 31% и достигли 326 млрд евро, а ведущие оружейные компании не устают обновлять финансовые рекорды – таковы выводы экспертов фонда.

Конечно, заявленные масштабы наращивания военных мощностей впечатляют, но получится ли их реализовать, вопрошает Дмитрий Родионов:

«Как известно, едва став канцлером Германии, Мерц пробил создание спецфонда объемом 500 миллиардов евро на развитие военной инфраструктуры. Это вдвое больше, чем российский военный бюджет, китайский, но меньше американского. Однако насколько заявленные сроки и средства можно обеспечить – большой вопрос, учитывая экономический спад и фактически начавшуюся деиндустриализацию Германии».

Интересно, что ведущие европейские СМИ, а также чиновники и военные, затрагивая военную тему, обходят вопрос наличия у России ядерного оружия. Это вполне объяснимо – Европа просто не верит, что Москва решится использовать атомный арсенал в случае конфликта, замечает Вадим Трухачев:

«Поэтому в ЕС готовятся к войне с обычными вооружениями и высокими технологиями. Хотя сразу оговорюсь: сию секунду воевать с Россией Европа не готова. Но вероятность такой войны держит в уме».

Европу остановят кризис и мигранты?

В общей массе европейцы, даже их политики, воевать с Россией не хотят, считает Дмитрий Родионов:

«Это видно по нелегким попыткам собрать так называемую "коалицию желающих" для отправки войск на Украину. То есть не воевать там с Россией, а просто ввести миротворцев без какой-либо гарантии безопасности. Однако европейцев постепенно готовят к мысли о неизбежности войны с Россией, чему способствует идеологическая накачка».

Эксперт считает, что длительное настраивание общественного мнения Европы в антироссийском ключе, дегуманизация русских, может дать свои плоды:

«Мы помним опыт Второй мировой войны, когда нация Гёте, Гегеля, Баха, Бетховена в достаточно короткие сроки превратилась в нацию людоедов. Это сработало тогда и нет никакой гарантии того, что не сработает в наше время. Поэтому, чтобы не останавливать Европу в очередной раз в Берлине, нужно остановить ее на Украине».

Конечно, столь масштабные приготовления позволяют предположить о грядущих политических изменениях в странах Европы, допустить поправение или даже "фашизацию" политических режимов с повышенным градусом русофобии. Вадим Трухачев с этим не согласен, он считает, что такие представления являются следствием устаревших стереотипов:

«Сегодня в авангарде русофобии идут не крайне правые, а "зеленые" – они левые и подчеркнутые интернационалисты. Либералы тоже не "фашисты". Есть среди русофобов и правые евроскептики с околофашистской идеологией, но они в меньшинстве».

Роль "коллективного диктатора" сегодня играет Евросоюз, продолжает эксперт:

«Популярность правых и левых евроскептиков, выступающих, в частности, против поддержки Украины, растет. Но она пока что недостаточна, чтобы изменить политику. Большинство европейцев готовы на дозированную помощь Украине, не сильно бьющую по их карману».

В целом изменить политику ЕС может только масштабный экономический кризис и большие проблемы с мигрантами, считает собеседник: