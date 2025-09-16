В Госдуме считают, что китайцы поедут за российскими невестами после введения безвиза
В Китае количество мужчин превышает количество женщин
16 сентября 2025, 11:30, ИА Амител
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала предстоящее введение безвизового режима между Россией и Китаем. В беседе с "Газетой.ru" она предположила, что это может привести к неожиданному социальному эффекту – притоку китайских женихов в поисках русских невест.
«В Китае сейчас количество мужчин превышает количество женщин, что создает определенные проблемы с построением семей. Так что когда Россия введет безвизовый режим, китайские мужчины поедут к нам за невестами», – заявила Журова.
В то же время она подчеркнула и положительные стороны. По ее словам, безвиз облегчит туристические поездки и поможет экономике. Налоги от путешествий китайцев будут оставаться в России, а не уходить в бюджет КНР.
Журова считает, что Китай способен стать альтернативой Египту и Турции для российских туристов: «У страны многовековая история, богатая культура, несколько климатических зон. Можно отдыхать на море или кататься на горных лыжах».
Напомним, с 15 сентября начал действовать пробный безвизовый режим между Россией и Китаем. Граждане РФ смогут находиться на территории КНР до 30 суток по обычному загранпаспорту.
11:47:22 16-09-2025
Это супер новость! Бедолагам радость прибудет. Как не крути у нас много невостребованных невест, а ведь им тоже очень хочется замуж. Глядя на это наши парни опустившие руки начитавшиеся мд-шников научатся конкурировать за невесту!
14:19:48 16-09-2025
Гость (11:47:22 16-09-2025) Это супер новость! Бедолагам радость прибудет. Как не крути ... Ну идти замуж за китайца - это надо наверное уж совсем невостребованной тут быть, я даже не знаю при каком раскладе это возможно. Найдутся конечно и такие, но массово это точно не будет, наши девки в основном на такое не поведутся.
15:14:14 16-09-2025
Гость (14:19:48 16-09-2025) Ну идти замуж за китайца - это надо наверное уж совсем невос... У каждого свой путь...
11:49:22 16-09-2025
А может китайцы приедут к нам и перекупят наших депутатов?
Как жить-то буим?
11:55:17 16-09-2025
значит самые красивые и высокие китайцы поедут к нам )) за других наши барышни не пойдут.
12:07:48 16-09-2025
Кому и кобыла невеста
12:11:30 16-09-2025
да зачем они нужны-то, китайским богатеям? - шалавистые, ленивые и алчные, им с детства внушают, что им все должны и обязаны.
за свои деньги аленить, как сутулая собака, никто не хочет.
вангую, что мода на симпл рашн герл быстро пройдет
14:02:14 16-09-2025
Гость (12:11:30 16-09-2025) да зачем они нужны-то, китайским богатеям? - шалавистые, лен...
Надеешься, что тогда "симпл рашн герл" на тебя обратит внимание от безысходности? Не волнуйся, тебе это в любом случае не грозит
14:22:16 16-09-2025
Гость (14:02:14 16-09-2025) Надеешься, что тогда "симпл рашн герл" на тебя обратит в... Ну на тебя то видно мужики явно не ведутся, с кошечками живешь, ага ? :-) Или расскажи нам свою сказу про то как ты много kет замужем, да за богатым, да успешным. Ага-ага, в реале то ты никому не нужна оказалась. :-)
14:36:19 16-09-2025
Гость (14:02:14 16-09-2025) Надеешься, что тогда "симпл рашн герл" на тебя обратит в... да божеупаси, даром не нать
15:25:07 16-09-2025
да они УЖЕ едут. и давно!! у нас в школе кружок китайского - так он подженился уже на местной
19:17:25 16-09-2025
Интересуюсь, вдруг мужчина в возрасте приедет. Без вредных привычек и материально обеспеченный. У нас пожилых вдов много.
22:20:12 16-09-2025
Мария Ивановна, пенсионер (19:17:25 16-09-2025) Интересуюсь, вдруг мужчина в возрасте приедет. Без вредных п... Пишите номер скинем ссылку для регистрации)) Только им дорогу надо будет оплатить и все они ваши.
08:19:32 17-09-2025
гость (22:20:12 16-09-2025) Пишите номер скинем ссылку для регистрации)) Только им дорог... Читайте внимательно: "Без вредных привычек и материально обеспеченный". Поэтому вы со своей платной дорогой мимо))) Давно мечтаю выучить китайский язык от носителя.
14:18:26 17-09-2025
Мария Ивановна, пенсионер (08:19:32 17-09-2025) Читайте внимательно: "Без вредных привычек и материально обе... Типичная дружбонаротная наташка без роду и племени
16:35:54 17-09-2025
П (14:18:26 17-09-2025) Типичная дружбонаротная наташка без роду и племени... А вы российский пенсионер с вредными привычками и материально необеспеченный? Что вас так триггерит?