В Госдуме считают, что китайцы поедут за российскими невестами после введения безвиза

В Китае количество мужчин превышает количество женщин

16 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

Свадьба / Иллюстративное фото amic.ru

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала предстоящее введение безвизового режима между Россией и Китаем. В беседе с "Газетой.ru" она предположила, что это может привести к неожиданному социальному эффекту – притоку китайских женихов в поисках русских невест.

«В Китае сейчас количество мужчин превышает количество женщин, что создает определенные проблемы с построением семей. Так что когда Россия введет безвизовый режим, китайские мужчины поедут к нам за невестами», – заявила Журова.

В то же время она подчеркнула и положительные стороны. По ее словам, безвиз облегчит туристические поездки и поможет экономике. Налоги от путешествий китайцев будут оставаться в России, а не уходить в бюджет КНР.

Журова считает, что Китай способен стать альтернативой Египту и Турции для российских туристов: «У страны многовековая история, богатая культура, несколько климатических зон. Можно отдыхать на море или кататься на горных лыжах».

Напомним, с 15 сентября начал действовать пробный безвизовый режим между Россией и Китаем. Граждане РФ смогут находиться на территории КНР до 30 суток по обычному загранпаспорту.