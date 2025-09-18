В Хабаровске разразился скандал из-за школьницы в хиджабе

Адвокат семьи утверждает, что это был обычный головной убор, не нарушающий школьный ГОСТ

18 сентября 2025, 16:40, ИА Амител

Девочка в хиджабе / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

В Хабаровске конфликт между директором лицея имени 202-й воздушно-десантной бригады и родителями школьницы привлек внимание федеральных властей. Поводом стало требование снять платок на линейке 1 сентября, который мать девочки назвала хиджабом, пишет transsibinfo со ссылкой на ИА Регнум.

Адвокат семьи утверждает, что это был обычный головной убор, не нарушающий школьный ГОСТ.

Отец ребенка встретился с директором, объясняя, что ношение платка не противоречит закону. Однако в соцсетях распространилась информация, что папа девочки якобы связан с этнической ОПГ и угрожал директору школы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по делу, а региональное следственное управление проводит проверку.