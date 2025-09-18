В Хабаровске разразился скандал из-за школьницы в хиджабе
Адвокат семьи утверждает, что это был обычный головной убор, не нарушающий школьный ГОСТ
18 сентября 2025, 16:40, ИА Амител
В Хабаровске конфликт между директором лицея имени 202-й воздушно-десантной бригады и родителями школьницы привлек внимание федеральных властей. Поводом стало требование снять платок на линейке 1 сентября, который мать девочки назвала хиджабом, пишет transsibinfo со ссылкой на ИА Регнум.
Адвокат семьи утверждает, что это был обычный головной убор, не нарушающий школьный ГОСТ.
Отец ребенка встретился с директором, объясняя, что ношение платка не противоречит закону. Однако в соцсетях распространилась информация, что папа девочки якобы связан с этнической ОПГ и угрожал директору школы.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по делу, а региональное следственное управление проводит проверку.
16:46:59 18-09-2025
Т.е. хиджаб на голову нельзя, а ёршик унитазный в лицо можно?
17:20:40 18-09-2025
Гость (16:46:59 18-09-2025) Т.е. хиджаб на голову нельзя, а ёршик унитазный в лицо можно... ключевое слово "Адвокат"
17:21:36 18-09-2025
Депортация в кишлак. однозначно в 24 часа
Решили проверить?
Попутного ветра в горбатую спину
18:06:58 18-09-2025
Гость (17:21:36 18-09-2025) Депортация в кишлак. однозначно в 24 часаРешили проверит... Чем вам платок на голове не угодил? Так-то "простоволосыми" девушки и в России не ходили. Даже первые комсомолки в красных косынках зажигали.
😁
18:58:32 18-09-2025
У нас светское государство, и хиджаб в школе неуместен.
14:03:54 19-09-2025
Гость (18:58:32 18-09-2025) У нас светское государство, и хиджаб в школе неуместен. ... Это точно, со своим уставом в чужой монастырь не ходят.
19:14:44 18-09-2025
Чемодан-вокзал-кишлак...