НОВОСТИПроисшествия

В Хабаровске разразился скандал из-за школьницы в хиджабе

Адвокат семьи утверждает, что это был обычный головной убор, не нарушающий школьный ГОСТ

18 сентября 2025, 16:40, ИА Амител

Девочка в хиджабе / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru
Девочка в хиджабе / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

В Хабаровске конфликт между директором лицея имени 202-й воздушно-десантной бригады и родителями школьницы привлек внимание федеральных властей. Поводом стало требование снять платок на линейке 1 сентября, который мать девочки назвала хиджабом, пишет transsibinfo со ссылкой на ИА Регнум.

Адвокат семьи утверждает, что это был обычный головной убор, не нарушающий школьный ГОСТ.

Отец ребенка встретился с директором, объясняя, что ношение платка не противоречит закону. Однако в соцсетях распространилась информация, что папа девочки якобы связан с этнической ОПГ и угрожал директору школы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по делу, а региональное следственное управление проводит проверку.

дети школы

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

16:46:59 18-09-2025

Т.е. хиджаб на голову нельзя, а ёршик унитазный в лицо можно?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:20:40 18-09-2025

Гость (16:46:59 18-09-2025) Т.е. хиджаб на голову нельзя, а ёршик унитазный в лицо можно... ключевое слово "Адвокат"

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:36 18-09-2025

Депортация в кишлак. однозначно в 24 часа
Решили проверить?
Попутного ветра в горбатую спину

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

18:06:58 18-09-2025

Гость (17:21:36 18-09-2025) Депортация в кишлак. однозначно в 24 часаРешили проверит... Чем вам платок на голове не угодил? Так-то "простоволосыми" девушки и в России не ходили. Даже первые комсомолки в красных косынках зажигали.
😁

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:58:32 18-09-2025

У нас светское государство, и хиджаб в школе неуместен.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:54 19-09-2025

Гость (18:58:32 18-09-2025) У нас светское государство, и хиджаб в школе неуместен. ... Это точно, со своим уставом в чужой монастырь не ходят.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:44 18-09-2025

Чемодан-вокзал-кишлак...

  19 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров