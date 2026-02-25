Башня из блинов высотой почти четыре метра попала в Книгу рекордов России

25 февраля 2026, 11:14, ИА Амител

Башня из блинов / Фото: Сергей Семенов, Amur Mash
В Хабаровском крае установлен рекорд России по высоте башни из блинов. Необычное достижение зафиксировали во время празднования Масленицы в поселке Солнечном, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Местные жители испекли несколько тысяч блинов и выложили их в одну конструкцию. После замеров специалисты подтвердили результат — высота блинной башни составила 3 метра 91 сантиметр. Показатель официально внесли в Книгу рекордов России, участникам выдали соответствующий сертификат.

Рекорд стал частью праздничных мероприятий и был зафиксирован в присутствии экспертов.

Ранее врач‑терапевт и диетолог Елена Устинова рассказала, какие начинки для блинов стоит считать самыми вредными, а какие — наиболее полезными.

Комментарии 1

Гость

11:39:38 25-02-2026

Заняться нечем?

  4 Нравится
Ответить
