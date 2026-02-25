Башня из блинов высотой почти четыре метра попала в Книгу рекордов России

25 февраля 2026, 11:14, ИА Амител

Башня из блинов / Фото: Сергей Семенов, Amur Mash

В Хабаровском крае установлен рекорд России по высоте башни из блинов. Необычное достижение зафиксировали во время празднования Масленицы в поселке Солнечном, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Местные жители испекли несколько тысяч блинов и выложили их в одну конструкцию. После замеров специалисты подтвердили результат — высота блинной башни составила 3 метра 91 сантиметр. Показатель официально внесли в Книгу рекордов России, участникам выдали соответствующий сертификат.

Рекорд стал частью праздничных мероприятий и был зафиксирован в присутствии экспертов.

