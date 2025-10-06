Оперативники снова опрашивают очевидцев и просматривают записи с камер видеонаблюдения

06 октября 2025, 14:55, ИА Амител

В Красноярском крае продолжают искать семью с ребенком, которая ушла в поход и безвестно пропала. К поискам подключили оперативников, кинологов, параплан и дроны. Об этом сообщили в МВД по региону.

Сотрудники уголовного розыска опросили очевидцев и просмотрели записи с камер видеонаблюдения в поселке Кутурчин Партизанского района, где пропали туристы.

«В мероприятиях задействовано 23 поисковые группы, квадроциклы, параплан и беспилотные летательные аппараты, также работают семь кинологических расчетов, в том числе и полицейских. Сотрудниками ОВД обследовано 30 квадратных километров лесного массива», – уточнили в ведомстве.

Поиски бесследно исчезнувшей семьи продолжаются.

Напомним, 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочкой без вести пропали в лесах Красноярского края. 28 сентября они выдвинулись в направлении горы Буратинка, но до сих пор не дали о себе знать. По данным СМИ, семья хотела остановиться на ночь в домике-куполе на Минской петле, где полностью отсутствует мобильная связь.

Одна из основных версий пропажи красноярцев – нападение диких зверей. Следствие не исключает, что у мужчины могли возникнуть проблемы со здоровьем, а его ребенок и жена оказались не в силах выбраться. По предварительной информации, у туристов не было с собой палатки.