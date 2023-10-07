НОВОСТИТранспорт

В мэрии Барнаула обсудили подготовку кадров для будущего автобусного предприятия

Профильный комитет совместно с центром занятости и автошколами уже прорабатывают вопрос о переподготовке водителей с категории "B" на категорию "D"

07 октября 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В администрации Барнаула прошло совещание по вопросу организации муниципального автобусного предприятия. Как сообщает пресс-центр мэрии, его провел глава города Вячеслав Франк.

В совещании приняли участие врио заместителя главы Минтранса Алтайского края, глава управления по транспорту Дмитрий Коровин, заместитель мэра Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, депутаты БГД, главы профильных комитетов и МУП "Горэлектротранса".

Напомним, что в рамках поручения президента РФ правительство Алтайского края закупило 41 автобус большой вместимости для Барнаула на сумму 684,7 млн рублей. Шеломенцев напомнил, что в город поступят низкопольные автобусы НЕФАЗ, рассчитанные более чем на 100 пассажиров каждый. Они будут ходить по маршрутам № 1 и № 10.

Франк отметил, что принято постановление о долгосрочных контрактах на осуществление пассажироперевозок – они позволят перевозчикам планировать свою деятельность на длительный срок. Еще одним важным шагом станет создание муниципального автобусного предприятия.

На совещании рассмотрели вопросы финансирования и структуру будущей организации. Кроме того, был поднят и кадровый вопрос. Так, профильный комитет совместно с центром занятости и автошколами уже прорабатывают вопрос о переподготовке водителей с категории "B" на категорию "D". Организовать обучение водителей могут и на базе МУП "Горэлектротранс".

Барнаул общественный транспорт Хорошие новости автобусы мэрия

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

11:43:47 07-10-2023

Позитивная новость

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:43:56 07-10-2023

...что в рамках поручения президента РФ...я думал, что томенко придумал вместе с франком

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

16:32:26 07-10-2023

гость (11:43:56 07-10-2023) ...что в рамках поручения президента РФ...я думал, что томен... Без крепкого пинка сверху они вряд ли бы додумались до этого. Скорее продолжали бы крышевать частников ...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:19:25 07-10-2023

Сначала разрушили, терерь создавать

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:15:37 08-10-2023

Администрация боится забрать все маршруты. А порядка у нас не будет пока столько "хозяев" будет

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров