В мэрии Барнаула обсудили подготовку кадров для будущего автобусного предприятия
Профильный комитет совместно с центром занятости и автошколами уже прорабатывают вопрос о переподготовке водителей с категории "B" на категорию "D"
07 октября 2023, 11:17, ИА Амител
В администрации Барнаула прошло совещание по вопросу организации муниципального автобусного предприятия. Как сообщает пресс-центр мэрии, его провел глава города Вячеслав Франк.
В совещании приняли участие врио заместителя главы Минтранса Алтайского края, глава управления по транспорту Дмитрий Коровин, заместитель мэра Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, депутаты БГД, главы профильных комитетов и МУП "Горэлектротранса".
Напомним, что в рамках поручения президента РФ правительство Алтайского края закупило 41 автобус большой вместимости для Барнаула на сумму 684,7 млн рублей. Шеломенцев напомнил, что в город поступят низкопольные автобусы НЕФАЗ, рассчитанные более чем на 100 пассажиров каждый. Они будут ходить по маршрутам № 1 и № 10.
Франк отметил, что принято постановление о долгосрочных контрактах на осуществление пассажироперевозок – они позволят перевозчикам планировать свою деятельность на длительный срок. Еще одним важным шагом станет создание муниципального автобусного предприятия.
На совещании рассмотрели вопросы финансирования и структуру будущей организации. Кроме того, был поднят и кадровый вопрос. Так, профильный комитет совместно с центром занятости и автошколами уже прорабатывают вопрос о переподготовке водителей с категории "B" на категорию "D". Организовать обучение водителей могут и на базе МУП "Горэлектротранс".
11:43:47 07-10-2023
Позитивная новость
11:43:56 07-10-2023
...что в рамках поручения президента РФ...я думал, что томенко придумал вместе с франком
16:32:26 07-10-2023
гость (11:43:56 07-10-2023) ...что в рамках поручения президента РФ...я думал, что томен... Без крепкого пинка сверху они вряд ли бы додумались до этого. Скорее продолжали бы крышевать частников ...
21:19:25 07-10-2023
Сначала разрушили, терерь создавать
08:15:37 08-10-2023
Администрация боится забрать все маршруты. А порядка у нас не будет пока столько "хозяев" будет