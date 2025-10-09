В Новоалтайске женщину отправили под стражу за жестокое избиение пенсионерки

Ранее в МВД возбудили уголовное дело по факту хулиганства

09 октября 2025, 16:26, ИА Амител

Женщину избили в Новоалтайске / Фото: "В курсе 22"

В Новоалтайске суд отправил под стражу местную жительницу, подозреваемую в хулиганских действиях в отношении пенсионерки, сообщает прокуратура Алтайского края.

«Меру пресечения избрали до 7 декабря 2025 года», – рассказали в ведомстве.

Напомним, 6 октября соседи жестоко избили 64-летнюю женщину, которая попросила их сделать музыку тише. Со слов дочери пострадавшей, мать пинали ногами, сломали ей нос, разбили телефон. Она также отметила, что жильцы постоянно шумят и злоупотребляют алкоголем.

В МВД возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Ход расследования контролируется прокуратурой Алтайского края.