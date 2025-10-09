НОВОСТИПроисшествия

В Новоалтайске женщину отправили под стражу за жестокое избиение пенсионерки

Ранее в МВД возбудили уголовное дело по факту хулиганства

09 октября 2025, 16:26, ИА Амител

Женщину избили в Новоалтайске / Фото: "В курсе 22"
Женщину избили в Новоалтайске / Фото: "В курсе 22"

В Новоалтайске суд отправил под стражу местную жительницу, подозреваемую в хулиганских действиях в отношении пенсионерки, сообщает прокуратура Алтайского края.

«Меру пресечения избрали до 7 декабря 2025 года», – рассказали в ведомстве.

Напомним, 6 октября соседи жестоко избили 64-летнюю женщину, которая попросила их сделать музыку тише. Со слов дочери пострадавшей, мать пинали ногами, сломали ей нос, разбили телефон. Она также отметила, что жильцы постоянно шумят и злоупотребляют алкоголем.

В МВД возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Ход расследования контролируется прокуратурой Алтайского края. 

Автомобиль Следственного комитета России / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Барнауле на парней, душивших водителя автобуса, возбуждено дело о покушении на убийство

До этого молодых людей обвиняли в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору
Комментарии

Гость
Гость

19:08:32 09-10-2025

Избили толпой, а посадили одну какую-то женщину. Договорились, что а себя возьмёт вину, наверное.

  -10 Нравится
Ответить
Гость
Гость

16:02:21 10-10-2025

опкажите лучше фото той твари, что избила. соцсети ее и пр.?

  -2 Нравится
Ответить
