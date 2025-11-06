В Новосибирской области школьники пытались макнуть ребенка головой в унитаз
Директор школы заявила, что впервые слышит о случившемся
06 ноября 2025, 13:45, ИА Амител
В школе № 13 Коченевского района Новосибирской области подростки попытались опустить ученика седьмого класса головой в унитаз. Инцидент произошел на территории учебного заведения и вызвал общественный резонанс, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
По предварительным данным, несколько старшеклассников, которых ранее оставили на третий год, обвинили семиклассника в попытке кражи из гардероба и напали на него в туалете. От дальнейших действий агрессивных подростков школьника спасла учительница, вовремя зашедшая в помещение.
После происшествия подростки повели мальчика к директору, однако на месте ее не оказалось. Завуч проверила записи с камер наблюдения и выяснила, что обвинения в краже были ложными.
Одна из родителей рассказала, что ее дочь ранее также подверглась нападению в школе – при этом инцидент произошел на глазах у охранника. Родители неоднократно обращались в местное Минобразования, но, по их словам, реакции пока не последовало.
Директор школы Ольга Эбель заявила, что впервые слышит о случившемся, но намерена создать комиссию и обратиться в полицию. Она также подчеркнула, что случаев массового буллинга в учреждении нет, а учащиеся, по ее словам, активно участвуют в школьных мероприятиях и социальных проектах.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области пять девушек около двух часов издевались над 15-летней девочкой, пока она не потеряла сознание. Со слов местных жителей, все началось с обычной ссоры в чате. Школьница просто вышла из переписки, чтобы не раздувать конфликт.
14:18:42 06-11-2025
Зоофобы, ау. что скажете, а?))
Думаю, любой бы предпочел, чтобы его собака укусила, чем с такими отбросами человеческими сталкиваться в школе.
14:39:42 06-11-2025
Гость (14:18:42 06-11-2025) Зоофобы, ау. что скажете, а?))Думаю, любой бы предпочел,... Вы где-то в новости своих любимых псин увидели ? Или как обычно лишь бы проорать, или вас в детстве также в унитаз окунали, нахлынули воспоминания ? Хотя да, помню, в одном анекдоте так деньги искали, но это наверное не ваш случай ! :-)
Школьники всегда отличались своим поведением, я учился например в 90-ой школе на Докучаево, в 80-е, дак там много чего происходило. Половую грязную тряпку в рот видел как засовывали, голой задницей на фонтанчик питьевой насаживали тоже видел. Школьники развлекались как могли, чуханов всегда находили способ загнобить.
15:18:54 06-11-2025
Гость (14:39:42 06-11-2025) Вы где-то в новости своих любимых псин увидели ? Или как обы... ]
Да уж... все предельно ясно. После этого опуса ни у кого вопросов уже и не возникнет, откуда берутся такие подростки.
17:44:57 06-11-2025
Гость (14:18:42 06-11-2025) Зоофобы, ау. что скажете, а?))Думаю, любой бы предпочел,...
Некоторых учеников 7 класса я бы сам головой в толчок засунул. А мамашу его бы по соседству пристроил. Только хорошее знание УК РФ сдерживает.
17:52:14 06-11-2025
Что-то запредельное, старшеклассников оставили на третий год. Может, проще их на работу устроить. Там их быстрее реальной жизни научат.И главное. какой-нибудь профессии.
18:16:31 06-11-2025
Горожанин. (17:52:14 06-11-2025) Что-то запредельное, старшеклассников оставили на третий год... Например, профессии штурмовика...
18:23:20 06-11-2025
Горожанин. (17:52:14 06-11-2025) Что-то запредельное, старшеклассников оставили на третий год...
У моих знакомых вот такой отморозок тоже третий год в 7 классе сидит. Гены Клима Чугункина ничем не исправить. Миллион раз пожаели, что взялит выродка дальнего родственника. Нет! Таких только на переработку.
18:47:22 06-11-2025
Гость (18:23:20 06-11-2025) У моих знакомых вот такой отморозок тоже третий год в 7 ... Ублюдка взяли что ли, не понял?
19:31:10 06-11-2025
Гость (18:47:22 06-11-2025) Ублюдка взяли что ли, не понял?...
Именно так. Нагуляла хрен пойми от кого, отказалась. Эти сердобольные взяли. Прокляли все и всех!
14:30:56 07-11-2025
Директор как всегда ничего не знает. Буллинга в этой школе нет... да-да...