В Новосибирской области школьники пытались макнуть ребенка головой в унитаз

Директор школы заявила, что впервые слышит о случившемся

06 ноября 2025, 13:45, ИА Амител

В школе № 13 Коченевского района Новосибирской области подростки попытались опустить ученика седьмого класса головой в унитаз. Инцидент произошел на территории учебного заведения и вызвал общественный резонанс, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По предварительным данным, несколько старшеклассников, которых ранее оставили на третий год, обвинили семиклассника в попытке кражи из гардероба и напали на него в туалете. От дальнейших действий агрессивных подростков школьника спасла учительница, вовремя зашедшая в помещение.

После происшествия подростки повели мальчика к директору, однако на месте ее не оказалось. Завуч проверила записи с камер наблюдения и выяснила, что обвинения в краже были ложными.

Одна из родителей рассказала, что ее дочь ранее также подверглась нападению в школе – при этом инцидент произошел на глазах у охранника. Родители неоднократно обращались в местное Минобразования, но, по их словам, реакции пока не последовало.

Директор школы Ольга Эбель заявила, что впервые слышит о случившемся, но намерена создать комиссию и обратиться в полицию. Она также подчеркнула, что случаев массового буллинга в учреждении нет, а учащиеся, по ее словам, активно участвуют в школьных мероприятиях и социальных проектах.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области пять девушек около двух часов издевались над 15-летней девочкой, пока она не потеряла сознание. Со слов местных жителей, все началось с обычной ссоры в чате. Школьница просто вышла из переписки, чтобы не раздувать конфликт.