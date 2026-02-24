Процесс восстановления инвестпроектов с Западом будет долгим

24 февраля 2026, 15:50, ИА Амител

Автомобиль Renault / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

По мнению посольства России во Франции, участие Renault в выполнении военных заказов подрывает шансы компании на возвращение на российский рынок, пишут "Известия".

«Активное вовлечение французского автогиганта Renault в производство военной техники ярко иллюстрирует усиливающуюся милитаризацию французской экономики. Участие в таких проектах, по сути, лишает Renault возможности восстановить свое присутствие на российском рынке», — сообщили изданию в диппредставительстве.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин подчеркнул, что, хотя конкретные критерии возвращения компаний на российский рынок официально не закреплены, этот вопрос активно обсуждается. По его словам, компании, вовлеченные в военно-техническое сотрудничество с Украиной, вряд ли смогут рассчитывать на допуск на российский рынок.

В октябре 2025 года Franceinfo со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Renault планирует наладить производство беспилотников на территории Украины. В феврале 2026 года компания заключила контракт на поставку БПЛА французской армии.

Россия заявляет, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и представляют серьезную угрозу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться Россией как законные военные цели.

В Кремле отмечали, что увеличение поставок оружия на Украину со стороны Запада не способствует диалогу и может привести к негативным последствиям.