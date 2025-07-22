В редакции Telegram-канала Baza проходят обыски

СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции

22 июля 2025, 17:22, ИА Амител

Форма российской полиции / Фото: amic.ru

Обыски прошли в редакции Telegram-канала Baza. Об этом сообщило само издание.

В публикациях заявляется, что утром полиция и ОМОН также наведались в квартиру главреда Baza Глеба Трифонова. Связи с ним сейчас нет. Сотрудники издания, находившиеся в офисе, тоже перестали выходить на связь.

ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что следственные действия связаны с делом о превышении должностных полномочий. Оно возбуждено в отношении полицейских из-за незаконной передачи информации для ее публикаций в одном из каналов в Telegram.

В то же время Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ). Факты незаконной передачи информации ограниченного доступа выявили в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.