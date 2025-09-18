В России ожидают массового мошенничества с подменой контактов россиян

Такая схема имеет большой потенциал

18 сентября 2025, 10:45, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Схема подмены контактов через файлы vCard (.vcf) получила широкое распространение в России и представляет высокий риск масштабного мошенничества, заявила "Газете.ru" сенатор Ольга Епифанова, председатель Социал-демократического союза женщин России и бывший вице-спикер Госдумы.

По словам Епифановой, преступники рассылают сообщения от имени банков, служб доставки, госорганов или знакомых с прикрепленной vCard – цифровой "визитной карточкой". При открытии файл предлагает добавить или обновить контакт в телефоне, и в ряде случаев номер автоматически заменяется на номер злоумышленника. Это повышает риск утраты персональных данных и денежных средств при последующих звонках или сообщениях, предупредила сенатор.

О способе ранее писала газета "Коммерсантъ". Аферисты используют автоматизированное добавление контакта, чтобы замаскировать подмену и вынудить жертву связаться с мошенниками под видом официальных структур.

Епифанова рекомендовала гражданам проявлять осторожность. Она советует не открывать .vcf-файлы от неизвестных отправителей, вносить важные номера вручную или из проверенных официальных источников, контролировать изменения в адресной книге и пользоваться официальными приложениями банков и сервисов при совершении финансовых операций. Также она призвала проверять любые срочные требования о переводе средств через дополнительные каналы связи.

Ранее сообщалось, что мошенники активно используют сервис видеосвязи Apple FaceTime для обмана пользователей, создавая иллюзию доверия с помощью формата видеозвонка.