В России ожидают массового мошенничества с подменой контактов россиян
Такая схема имеет большой потенциал
18 сентября 2025, 10:45, ИА Амител
Схема подмены контактов через файлы vCard (.vcf) получила широкое распространение в России и представляет высокий риск масштабного мошенничества, заявила "Газете.ru" сенатор Ольга Епифанова, председатель Социал-демократического союза женщин России и бывший вице-спикер Госдумы.
По словам Епифановой, преступники рассылают сообщения от имени банков, служб доставки, госорганов или знакомых с прикрепленной vCard – цифровой "визитной карточкой". При открытии файл предлагает добавить или обновить контакт в телефоне, и в ряде случаев номер автоматически заменяется на номер злоумышленника. Это повышает риск утраты персональных данных и денежных средств при последующих звонках или сообщениях, предупредила сенатор.
О способе ранее писала газета "Коммерсантъ". Аферисты используют автоматизированное добавление контакта, чтобы замаскировать подмену и вынудить жертву связаться с мошенниками под видом официальных структур.
Епифанова рекомендовала гражданам проявлять осторожность. Она советует не открывать .vcf-файлы от неизвестных отправителей, вносить важные номера вручную или из проверенных официальных источников, контролировать изменения в адресной книге и пользоваться официальными приложениями банков и сервисов при совершении финансовых операций. Также она призвала проверять любые срочные требования о переводе средств через дополнительные каналы связи.
Ранее сообщалось, что мошенники активно используют сервис видеосвязи Apple FaceTime для обмана пользователей, создавая иллюзию доверия с помощью формата видеозвонка.
10:53:29 18-09-2025
все заточено под системообразующих ростовщиков и мошенников
пока банковские операции не будут проводиться, только при личном присутствии клиента - так и будет.
а вариации не важны.
11:03:30 18-09-2025
Буду ждать, когда победит "Вацап".
11:23:05 18-09-2025
Мне вот отовсюду говорят, что мою переписку в ВАЦАП прослушивают враги ( американцы и европейцы).
Поэтому я в конце каждого сообщения пишу "Макарон - чмo", "Бидон - днo". "МИ6 - сборище овец" и "ЦРУ - отстойник нечисти".
Тем самым я постоянно унижаю врагов своей Родины.
11:45:45 18-09-2025
рукав ориона (11:23:05 18-09-2025) Мне вот отовсюду говорят, что мою переписку в ВАЦАП прослуши... Главное, за это они не блокируют.
13:57:59 18-09-2025
Гость (11:45:45 18-09-2025) Главное, за это они не блокируют.... Потому что админы с этим согласны
13:51:20 18-09-2025
рукав ориона (11:23:05 18-09-2025) Мне вот отовсюду говорят, что мою переписку в ВАЦАП прослуши... Верхушку Ирана точечно бомбили по геолокации, которую втихушку вливал вацап куда надо.
Ты, как и 99,9% тутошних читателей, не интересны западным службам. А вот оставшийся 0,1% там с удовольствием читают, слушают, отслеживают позиции.
11:31:52 18-09-2025
Так это... Преступники пользуются звонками в Whatsapp - звонки блокируют. С Телегой то же самое. По такой логике надо сообщения запрещать, разве нет?.. Ну раз их используют мошенники.
11:42:32 18-09-2025
Гость (11:31:52 18-09-2025) Так это... Преступники пользуются звонками в Whatsapp - зво... да, как с пандемией сезонного гриппа.
истерят одни, а в намордниках вынуждены ходить другие.
дауны . которые раздают свои CVV - одни, а воцап блокируют другим.