В России планируют легализовать 1,3 млн "теневых" работников в 2026 году

По словам министра труда Антона Котякова, в 2025 году план по легализации перевыполнен на четверть

09 июня 2026, 09:01, ИА Амител

Женщина, работа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В 2026 году в России планируют легализовать занятость порядка 1,3 млн человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью газете "Ведомости".

По словам министра, в 2025 году целевой показатель по легализации составлял 775 тыс. работников, однако межведомственным комиссиям удалось вывести из теневого сектора около 1 млн человек.

Особенно высокие темпы наблюдаются в отдельных субъектах, прежде всего — в Северо‑Кавказском федеральном округе. Если в 2024 году там выявили 77,6 тыс. неформально занятых граждан, то в 2025‑м — уже 103,8 тыс.

Котяков подчеркнул, что задача по достижению целевых показателей возложена на межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионах. При этом для каждого субъекта страны устанавливаются индивидуальные критерии оценки эффективности их работы. Ранее сообщалось, что ярмарки трудоустройства помогли найти работу сотням тысяч россиян.