НОВОСТИОбщество

В России планируют легализовать 1,3 млн "теневых" работников в 2026 году

По словам министра труда Антона Котякова, в 2025 году план по легализации перевыполнен на четверть

09 июня 2026, 09:01, ИА Амител

Женщина, работа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Женщина, работа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В 2026 году в России планируют легализовать занятость порядка 1,3 млн человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью газете "Ведомости".

По словам министра, в 2025 году целевой показатель по легализации составлял 775 тыс. работников, однако межведомственным комиссиям удалось вывести из теневого сектора около 1 млн человек. 

Особенно высокие темпы наблюдаются в отдельных субъектах, прежде всего — в Северо‑Кавказском федеральном округе. Если в 2024 году там выявили 77,6 тыс. неформально занятых граждан, то в 2025‑м — уже 103,8 тыс.

Котяков подчеркнул, что задача по достижению целевых показателей возложена на межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионах. При этом для каждого субъекта страны устанавливаются индивидуальные критерии оценки эффективности их работы. Ранее сообщалось, что ярмарки трудоустройства помогли найти работу сотням тысяч россиян.

Женщина и мужчина на собеседовании / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Большинство жителей Алтая убеждены, что при необходимости смогут быстро найти работу

Уверенность соискателей в возможности быстро найти работу напрямую связана с уровнем спроса на специалистов в регионе
НОВОСТИОбщество

Работа трудовые права
       

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

09:24:47 09-06-2026

Ну какая легализация? Теневые работники нарушают законодательство и по сути являются преступниками. Их нужно выявлять и садить, выявлять и садить. Миллионы заключённых вполне могут работать на стройках народного хозяйства по 15-20 лет и своим трудом искупать вину.

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:23 09-06-2026

Гость (09:24:47 09-06-2026) Ну какая легализация? Теневые работники нарушают законодател... Гость, а ты не хочешь попасть в эти миллионы заключенных? Был бы человек, а статья найдется.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:41 09-06-2026

Ранее сообщалось, что ярмарки трудоустройства помогли найти работу сотням тысяч россиян.
Ржу не могу. Пустая трата не знаю чьих денег (федереального или муниципального бюджета). Пару раз сходил посмотреть. Это просто сборище клоунов демонстрирующих важный вид, а по существу не предлагающих ничего стоящего. Не знаю ни одного случая чтобы кто-то через них трудоустроился нормально. Показуха одним словом.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:11 09-06-2026

Хх.ру опозорили выявив фирмы пустышки в топ лучшие работодатели РФ. Ярмарка вакансий - сплошной обман , реальность там в лучшем случае МРОТ! А безработица очень нужна капиталистам , чтобы ещё сильнее снизить уровень оплаты , возможно даже ещё меньше МРОТ и без выходных!

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров