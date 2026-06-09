В России планируют легализовать 1,3 млн "теневых" работников в 2026 году
По словам министра труда Антона Котякова, в 2025 году план по легализации перевыполнен на четверть
09 июня 2026, 09:01, ИА Амител
В 2026 году в России планируют легализовать занятость порядка 1,3 млн человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью газете "Ведомости".
По словам министра, в 2025 году целевой показатель по легализации составлял 775 тыс. работников, однако межведомственным комиссиям удалось вывести из теневого сектора около 1 млн человек.
Особенно высокие темпы наблюдаются в отдельных субъектах, прежде всего — в Северо‑Кавказском федеральном округе. Если в 2024 году там выявили 77,6 тыс. неформально занятых граждан, то в 2025‑м — уже 103,8 тыс.
Котяков подчеркнул, что задача по достижению целевых показателей возложена на межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионах. При этом для каждого субъекта страны устанавливаются индивидуальные критерии оценки эффективности их работы. Ранее сообщалось, что ярмарки трудоустройства помогли найти работу сотням тысяч россиян.
09:24:47 09-06-2026
Ну какая легализация? Теневые работники нарушают законодательство и по сути являются преступниками. Их нужно выявлять и садить, выявлять и садить. Миллионы заключённых вполне могут работать на стройках народного хозяйства по 15-20 лет и своим трудом искупать вину.
13:40:23 09-06-2026
Гость (09:24:47 09-06-2026) Ну какая легализация? Теневые работники нарушают законодател... Гость, а ты не хочешь попасть в эти миллионы заключенных? Был бы человек, а статья найдется.
10:55:41 09-06-2026
Ранее сообщалось, что ярмарки трудоустройства помогли найти работу сотням тысяч россиян.
Ржу не могу. Пустая трата не знаю чьих денег (федереального или муниципального бюджета). Пару раз сходил посмотреть. Это просто сборище клоунов демонстрирующих важный вид, а по существу не предлагающих ничего стоящего. Не знаю ни одного случая чтобы кто-то через них трудоустроился нормально. Показуха одним словом.
11:37:11 09-06-2026
Хх.ру опозорили выявив фирмы пустышки в топ лучшие работодатели РФ. Ярмарка вакансий - сплошной обман , реальность там в лучшем случае МРОТ! А безработица очень нужна капиталистам , чтобы ещё сильнее снизить уровень оплаты , возможно даже ещё меньше МРОТ и без выходных!