Новая схема мошенничества от лица судебных приставов появилась в России

Злоумышленники сообщают о неуплаченных штрафах, которые нужно срочно погасить

25 февраля 2026, 10:48, ИА Амител

В России появилась новая схема телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят россиянам, выдавая себя за судебных приставов, и сообщают о якобы неуплаченных штрафах ГАИ, выяснило РИА Новости.

Схема действует следующим образом: мошенник звонит потенциальной жертве и представляется сотрудником службы судебных приставов. В ходе разговора он информирует человека о наличии неуплаченного штрафа ГИБДД, подчеркивая, что на сумму уже начисляются пени.

Чтобы создать ощущение срочности и заставить человека действовать незамедлительно, аферист настаивает на немедленной уплате штрафа — якобы это позволит избежать увеличения долга.

Завершая обман, злоумышленник отправляет жертве SMS‑сообщение с фальшивой ссылкой. Переход по ней может привести к краже персональных данных или денежных средств.

Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и не доверять подобным звонкам. Проверять наличие штрафов следует исключительно через официальные каналы — портал "Госуслуги" или сайт ГИБДД.

Если вы столкнулись с подобным мошенничеством, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию.