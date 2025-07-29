В России предложили создать "ГосVPN" по аналогии с платформой "Госуслуги"

Приложение должно помогать искать информацию и защищать пользователей от экстремистских материалов

29 июля 2025, 12:42, ИА Амител

Молодой человек. Смартфон / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Герман Клименко, глава совета Фонда развития цифровой экономики, в беседе с НСН высказал мнение о том, что государство может заблокировать нежелательные ресурсы, но не планирует массовых запретов, предпочитая подход, основанный на доброй воле.

Как сообщает журналистка Анастасия Кашеварова, с 1 августа в России могут быть заблокированы мессенджер WhatsApp, принадлежащий запрещенной в стране компании Meta, а также некоторые VPN-сервисы. Она утверждает, что блокировка WhatsApp должна была произойти еще 1 июля, но что-то помешало этому. Кашеварова акцентирует внимание на негативных последствиях использования WhatsApp в России, включая мошенничество и утечки информации. Однако подробности о том, как именно будет осуществляться блокировка VPN, она не раскрыла. Клименко выразил сомнения относительно таких заявлений, отметив, что в настоящее время нет точной информации о предстоящих запретах.

«Утверждать, что именно WhatsApp будет заблокирован, странно. Почему не Telegram? Вполне возможно, что мы все окажемся в заблуждении. Роскомнадзор имеет технические возможности для блокировки множества ресурсов, но сейчас старается действовать разумно», - отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что было бы полезно, если бы государство разработало собственный VPN, который обеспечивал бы доступ к разрешенному контенту, при этом защищая пользователей от экстремистских материалов.

«У нас есть "Госуслуги", почему бы не создать "ГосVPN"? Это могло бы помочь получить доступ к законной информации, которая в настоящее время недоступна из-за отказа зарубежных ресурсов работать с Россией», - добавил Клименко.

Ранее Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке WhatsApp и VPN с 1 августа.