В России предложили создать "ГосVPN" по аналогии с платформой "Госуслуги"
Приложение должно помогать искать информацию и защищать пользователей от экстремистских материалов
29 июля 2025, 12:42, ИА Амител
Герман Клименко, глава совета Фонда развития цифровой экономики, в беседе с НСН высказал мнение о том, что государство может заблокировать нежелательные ресурсы, но не планирует массовых запретов, предпочитая подход, основанный на доброй воле.
Как сообщает журналистка Анастасия Кашеварова, с 1 августа в России могут быть заблокированы мессенджер WhatsApp, принадлежащий запрещенной в стране компании Meta, а также некоторые VPN-сервисы. Она утверждает, что блокировка WhatsApp должна была произойти еще 1 июля, но что-то помешало этому. Кашеварова акцентирует внимание на негативных последствиях использования WhatsApp в России, включая мошенничество и утечки информации. Однако подробности о том, как именно будет осуществляться блокировка VPN, она не раскрыла. Клименко выразил сомнения относительно таких заявлений, отметив, что в настоящее время нет точной информации о предстоящих запретах.
«Утверждать, что именно WhatsApp будет заблокирован, странно. Почему не Telegram? Вполне возможно, что мы все окажемся в заблуждении. Роскомнадзор имеет технические возможности для блокировки множества ресурсов, но сейчас старается действовать разумно», - отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что было бы полезно, если бы государство разработало собственный VPN, который обеспечивал бы доступ к разрешенному контенту, при этом защищая пользователей от экстремистских материалов.
«У нас есть "Госуслуги", почему бы не создать "ГосVPN"? Это могло бы помочь получить доступ к законной информации, которая в настоящее время недоступна из-за отказа зарубежных ресурсов работать с Россией», - добавил Клименко.
Ранее Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке WhatsApp и VPN с 1 августа.
13:34:17 29-07-2025
Это даже сложно комментировать.
Те кто хоть что-то понимают в том как это всё устроено и работает. Могут данное предложение как анекдот друг-другу рассказывать. И это говорит человек который занимается цифровым развитием.
Страшно становится если честно , дна у этой бездны нет)
09:33:25 01-08-2025
Гость (13:34:17 29-07-2025) Это даже сложно комментировать.Те кто хоть что-то понима...
Очень сложно комментировать, потому что невозможно понять Ыксперта. Спрашивается, зачем VPN, который бы обеспечивал доступ к законному и разрешенному контенту? Это можно сравнить с фразой, что по многочисленным просьбам граждан им подняли цены на товары, услуги и налоги, одновременно снизив зарплату.
14:02:46 29-07-2025
Они уже родили мертворожденный портал "Спутник", и похоронили его тут же.
Теперь рожают ГосВПН. С таким же результатом. Им никто не будет пользоваться добровольно.
15:23:16 29-07-2025
Гость (14:02:46 29-07-2025) Они уже родили мертворожденный портал "Спутник", и похоронил... Кто-то на этом заработает и займет хорошие должности. Как без этого
14:54:19 29-07-2025
Не подумавши он это ляпнул. Вот к примеру Ютуб на этом ГосВПНе будет работать?
15:20:24 29-07-2025
Гость (14:54:19 29-07-2025) Не подумавши он это ляпнул. Вот к примеру Ютуб на этом ГосВП... Думаешь одной рукой запрещают, а другой разрешат? Не надейся. Просто все ссылки, открываемые через госвпн, будут анализироваться, и вместо 404 откроется "Раша Тудей".
16:44:28 29-07-2025
VPN уже заблочили, все широко известные протоколы. На ДОМ.ру с воскресенья началось, все резко перестало работать, печаль. Столько роликов хороших и полезных было на Ютубе, доступ к ним утерян. Вы блочьте конкретные страницы с конкретным противоправным содержанием, зачем все блочить то ?
17:58:20 29-07-2025
И самозапрет на запрещенку 🤣
19:49:33 29-07-2025
Пора уже и ГосИнтернет сделать!