В России стартовал музыкальный проект для участников спецоперации

Экспертная комиссия отберет десять лучших исполнителей, которые получат возможность выступить на финальном концерте в Москве

25 июля 2025, 08:13, ИА Амител

Микрофон / Фото: unsplash.com

1 июля 2025 года начал работу творческий проект "Время Героев", получивший поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Как рассказали организаторы, главная идея – провести песенный конкурс среди участников специальной военной операции.

В рамках проекта участники СВО смогут проявить свои музыкальные таланты. Экспертная комиссия отберет десять лучших исполнителей, которые получат возможность выступить на финальном концерте в Москве в декабре 2025 года.

Для финалистов будет подготовлена профессиональная аранжировка их песен. Все отобранные произведения войдут в специальный музыкальный альбом, который будет опубликован в интернете и на популярных музыкальных платформах. Проект призван поддержать бойцов и дать им возможность творческой самореализации.