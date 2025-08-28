Эксперты связывают это с увеличением расходов на удобрения, логистическими издержками и индексацией зарплат

28 августа 2025, 08:41, ИА Амител

Цветы / Фото: amic.ru

В конце августа 2025 года траты россиян на цветы выросли на 16,8% по сравнению с прошлым годом. Средний чек составил 3,8 тыс. рублей. Как отмечают эксперты, одним из драйверов продаж перед 1 сентября стали цветы в горшках. Как правило, их воспринимают как более долговечный подарок, чем срезанные растения. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как подсчитали в сервисе Flowwow, с 18 по 25 августа композиции из нескольких видов цветов выросли в цене в среднем на 15,5% – до 3,84 тыс. рублей. На 20,2% подорожали монобукеты: в среднем их можно приобрести за 3,72 тыс. рублей. Эксперты не исключают, что в даты непосредственно перед 1 сентября дополнительный прирост может составить 2-3%.

Специалисты сервисов T-pay и "Долями" прогнозируют, что в августе – сентябре средний чек на покупку цветов составит 2,04 тыс. рублей. Следовательно, он вырастет на 8% год к году.

«Это более выраженная динамика, чем в других категориях, связанных с покупками к учебному году. Траты на книги, по прогнозам аналитиков, вырастут на 6% год к году, а на канцелярские товары будут сопоставимы с прошлогодними», – поясняет "Ъ".

Обычно розничная наценка на цветы фиксированная и всегда следует за оптовой, поясняет руководитель цветочного направления ГК "Горкунов" Светлана Горкунова. С ее слов, в оптовой закупке растения подорожали на 10–25% в зависимости от вида. Это произошло из-за роста себестоимости на 15–30% за счет расходов на удобрения, средства защиты растений, энергоносители, логистических издержек и индексации зарплат.