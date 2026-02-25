Россиянам назвали ключевые признаки поддельного лекарства
Слишком дешевый препарат — повод насторожиться
25 февраля 2026, 13:44, ИА Амител
Поддельные лекарства редко вызывают подозрения. Аккуратная упаковка, знакомое название — все это создает иллюзию безопасности. Опасность в том, что люди не воспринимают фальсификаты всерьез и просто кладут их в аптечку, как и проверенные препараты, сообщила "Газете.ru" Мария Рябуха, директор по развитию бизнеса аналитической платформы "ФармЗнание".
«Многие считают, будто поддельные лекарства продаются только на сомнительных сайтах. Однако фальшивки можно найти и в местах, где мы часто спешим, экономим или не задумываемся о проверке. Сегодня покупатели могут легко отличить настоящее лекарство от подделки без специальных знаний», — говорит эксперт.
Самый надежный способ — это цифровая маркировка. В России действует система "Честный знак", которая позволяет проверить легальность препарата.
На каждой упаковке есть специальный QR-код, который можно отсканировать смартфоном. Это занимает пару секунд, но дает понять, зарегистрирован ли препарат, кто его производитель и не снят ли он с оборота. Если система выдает ошибку или данные не совпадают, лучше отказаться от покупки.
Однако проверка не ограничивается одним кодом. Фальшивки могут выдавать себя в деталях: серии, сроке годности, качестве упаковки. Шрифт должен быть ровным, печать — четкой, инструкция — аккуратной. Любые расхождения должны насторожить.
«Цена — еще один важный ориентир. Если лекарство значительно дешевле рынка, это почти всегда риск, особенно если покупка происходит в нелицензированных интернет-магазинах или соцсетях», — отметила Рябуха.
Со временем у людей развивается интуиция. Если препарат не дает привычного эффекта или вызывает странные реакции, стоит перепроверить его происхождение, хотя это не всегда указывает на подделку.
«Проблема не только в существовании фальсификатов, но и в том, что люди редко пытаются их распознать. У потребителей есть инструменты защиты, но они их не используют. Потратить минуту на проверку — намного безопаснее, чем потом разбираться с последствиями», — заключила эксперт.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае установили правила выдачи бесплатных лекарств военным пенсионерам.
13:52:49 25-02-2026
лучше бы приняли меры против попадания этих лекарств в продажу...
14:28:41 25-02-2026
Костья (13:52:49 25-02-2026) лучше бы приняли меры против попадания этих лекарств в прода...
Можно, а зачем?
14:30:27 25-02-2026
Если система выдает ошибку --- если проблемы с интернетом или глюк программы, система тоже выдаст ошибку на любое самое надежное лекраство. От технической проблемы никто не застрахован
14:36:06 25-02-2026
Про честный знак только не гоните
20:05:35 25-02-2026
А если нет толка никакого, то что? Арбидол, например?
10:07:20 26-02-2026
Потратить минуту на проверку ... И что это даст? Те,кто занимается подделкой, никогда не допустят некачественную упаковку и пр. И маленький экскурс в сторону. Времена знали фальшивомонетчиков, которые производили дензнаки качеством получше, чем государство. К тому, что по внешнему виду сказать что- то сложно.