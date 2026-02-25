НОВОСТИОбщество

Россиянам назвали ключевые признаки поддельного лекарства

Слишком дешевый препарат — повод насторожиться

25 февраля 2026, 13:44, ИА Амител

Лекарства, фальсификат, аптечка /Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Поддельные лекарства редко вызывают подозрения. Аккуратная упаковка, знакомое название — все это создает иллюзию безопасности. Опасность в том, что люди не воспринимают фальсификаты всерьез и просто кладут их в аптечку, как и проверенные препараты, сообщила "Газете.ru" Мария Рябуха, директор по развитию бизнеса аналитической платформы "ФармЗнание".

«Многие считают, будто поддельные лекарства продаются только на сомнительных сайтах. Однако фальшивки можно найти и в местах, где мы часто спешим, экономим или не задумываемся о проверке. Сегодня покупатели могут легко отличить настоящее лекарство от подделки без специальных знаний», — говорит эксперт.

Самый надежный способ — это цифровая маркировка. В России действует система "Честный знак", которая позволяет проверить легальность препарата.

На каждой упаковке есть специальный QR-код, который можно отсканировать смартфоном. Это занимает пару секунд, но дает понять, зарегистрирован ли препарат, кто его производитель и не снят ли он с оборота. Если система выдает ошибку или данные не совпадают, лучше отказаться от покупки.

Однако проверка не ограничивается одним кодом. Фальшивки могут выдавать себя в деталях: серии, сроке годности, качестве упаковки. Шрифт должен быть ровным, печать — четкой, инструкция — аккуратной. Любые расхождения должны насторожить.

«Цена — еще один важный ориентир. Если лекарство значительно дешевле рынка, это почти всегда риск, особенно если покупка происходит в нелицензированных интернет-магазинах или соцсетях», — отметила Рябуха.

Со временем у людей развивается интуиция. Если препарат не дает привычного эффекта или вызывает странные реакции, стоит перепроверить его происхождение, хотя это не всегда указывает на подделку.

«Проблема не только в существовании фальсификатов, но и в том, что люди редко пытаются их распознать. У потребителей есть инструменты защиты, но они их не используют. Потратить минуту на проверку — намного безопаснее, чем потом разбираться с последствиями», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае установили правила выдачи бесплатных лекарств военным пенсионерам.

Депутат предложила давать бесплатные лекарства детям до 14 лет из многодетных семей

Сейчас право на бесплатные препараты по рецепту имеют дети только до 6 лет
НОВОСТИОбщество
Здоровье лекарства

Комментарии 6

Avatar Picture
Костья

13:52:49 25-02-2026

лучше бы приняли меры против попадания этих лекарств в продажу...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:41 25-02-2026

Костья (13:52:49 25-02-2026)
Можно, а зачем?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:30:27 25-02-2026

Если система выдает ошибку --- если проблемы с интернетом или глюк программы, система тоже выдаст ошибку на любое самое надежное лекраство. От технической проблемы никто не застрахован

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:36:06 25-02-2026

Про честный знак только не гоните

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:05:35 25-02-2026

А если нет толка никакого, то что? Арбидол, например?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:20 26-02-2026

Потратить минуту на проверку ... И что это даст? Те,кто занимается подделкой, никогда не допустят некачественную упаковку и пр. И маленький экскурс в сторону. Времена знали фальшивомонетчиков, которые производили дензнаки качеством получше, чем государство. К тому, что по внешнему виду сказать что- то сложно.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров