Слишком дешевый препарат — повод насторожиться

25 февраля 2026, 13:44, ИА Амител

Лекарства, фальсификат, аптечка /Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Поддельные лекарства редко вызывают подозрения. Аккуратная упаковка, знакомое название — все это создает иллюзию безопасности. Опасность в том, что люди не воспринимают фальсификаты всерьез и просто кладут их в аптечку, как и проверенные препараты, сообщила "Газете.ru" Мария Рябуха, директор по развитию бизнеса аналитической платформы "ФармЗнание".

«Многие считают, будто поддельные лекарства продаются только на сомнительных сайтах. Однако фальшивки можно найти и в местах, где мы часто спешим, экономим или не задумываемся о проверке. Сегодня покупатели могут легко отличить настоящее лекарство от подделки без специальных знаний», — говорит эксперт.

Самый надежный способ — это цифровая маркировка. В России действует система "Честный знак", которая позволяет проверить легальность препарата.

На каждой упаковке есть специальный QR-код, который можно отсканировать смартфоном. Это занимает пару секунд, но дает понять, зарегистрирован ли препарат, кто его производитель и не снят ли он с оборота. Если система выдает ошибку или данные не совпадают, лучше отказаться от покупки.

Однако проверка не ограничивается одним кодом. Фальшивки могут выдавать себя в деталях: серии, сроке годности, качестве упаковки. Шрифт должен быть ровным, печать — четкой, инструкция — аккуратной. Любые расхождения должны насторожить.

«Цена — еще один важный ориентир. Если лекарство значительно дешевле рынка, это почти всегда риск, особенно если покупка происходит в нелицензированных интернет-магазинах или соцсетях», — отметила Рябуха.

Со временем у людей развивается интуиция. Если препарат не дает привычного эффекта или вызывает странные реакции, стоит перепроверить его происхождение, хотя это не всегда указывает на подделку.

«Проблема не только в существовании фальсификатов, но и в том, что люди редко пытаются их распознать. У потребителей есть инструменты защиты, но они их не используют. Потратить минуту на проверку — намного безопаснее, чем потом разбираться с последствиями», — заключила эксперт.

