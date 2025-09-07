В Рубцовске пропал 34-летний мужчина в темной футболке
Его местонахождение неизвестно с 27 августа
07 сентября 2025, 10:00, ИА Амител
"ЛизаАлерт". Его местонахождение неизвестно с 27 августа 2025 года.В Рубцовске пропал 34-летний Исмагилов Михаил, пишет во "ВКонтакте" поисковый отряд
Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы.
Был одет: темная футболка, синие джинсы, кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Михаила, просят незамедлительно сообщить по телефонам горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.
Поисковые работы продолжаются, волонтеры проверяют возможные места нахождения мужчины.
