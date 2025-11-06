НОВОСТИОбщество

В Сингапуре начнут пороть розгами мошенников и их вербовщиков

Такая мера уже применяется в стране к насильникам, наркоторговцам и торговцам оружием

06 ноября 2025, 23:00, ИА Амител

В Сингапуре мошенников и их сообщников будут наказывать ударами розгами. Об этом сообщает издание Straits Times.

Согласно новым мерам, лица, признанные виновными в мошенничестве или вовлечении других в подобные схемы, будут подвергаться обязательному телесному наказанию – шести ударам палками.

По данным властей, с 2020 года жители Сингапура потеряли на мошеннических схемах около 2,8 миллиарда долларов (примерно 227 миллиардов рублей). Новые правила направлены на ужесточение ответственности и снижение числа подобных преступлений.

При этом уточняется, что телесное наказание не будет применяться к лицам старше 50 лет.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мошенники заставили 35-летнего жителя Барнаула перевести им все сбережения и оформить два кредита.

Женщина-начальник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле молодая учительница отправила мошенникам 1 млн, испугавшись другого государства

В течение недели занимала деньги у знакомых, оформляла кредиты, отдавала собственные сбережения
Комментарии

Avatar Picture
Гость

07:52:30 07-11-2025

- "При этом уточняется, что телесное наказание не будет применяться к лицам старше 50 лет." ----------- Унас в Думе и правительстве сидят за пятидесятники, так что этот закон в России не будет работать.

Avatar Picture
Гость

09:56:21 07-11-2025

надо перенимать. Пьяные за рулем, коррупционеры...

