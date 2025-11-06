В Сингапуре начнут пороть розгами мошенников и их вербовщиков

Такая мера уже применяется в стране к насильникам, наркоторговцам и торговцам оружием

06 ноября 2025, 23:00, ИА Амител

В Сингапуре мошенников и их сообщников будут наказывать ударами розгами. Об этом сообщает издание Straits Times.

Согласно новым мерам, лица, признанные виновными в мошенничестве или вовлечении других в подобные схемы, будут подвергаться обязательному телесному наказанию – шести ударам палками.

По данным властей, с 2020 года жители Сингапура потеряли на мошеннических схемах около 2,8 миллиарда долларов (примерно 227 миллиардов рублей). Новые правила направлены на ужесточение ответственности и снижение числа подобных преступлений.

При этом уточняется, что телесное наказание не будет применяться к лицам старше 50 лет.

