В США убили соратника Трампа Чарли Кирка во время его публичного выступления
Кирк считался близким союзником Дональда Трампа
11 сентября 2025, 12:03, ИА Амител
Консервативный активист и сооснователь движения Turning Point USA Чарли Кирк погиб в результате покушения во время публичного выступления в университете Юты.
По информации американских СМИ, инцидент произошел 10 сентября 2025 года в кампусе Utah Valley University в городе Орем, где Кирк проводил мероприятие в рамках своего тура American Comeback. По данным очевидцев, выстрел прозвучал во время сессии вопросов и ответов. Политика ранило в шею, и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в больнице. Губернатор штата Спенсер Кокс охарактеризовал произошедшее как политическое убийство.
Следствие установило, что выстрел был произведен с расстояния – предположительно, с крыши соседнего здания. Сразу после нападения в аудитории началась паника, люди пытались укрыться и помочь раненому. Видео с места событий зафиксировало момент падения Кирка и кровь на его одежде. Полиция быстро оцепила территорию, а в кампусе усилили меры безопасности. К расследованию подключились федеральные службы, включая ФБР.
Первые сообщения о задержанных вскоре были опровергнуты. Власти уточнили, что конкретного подозреваемого в деле пока нет, а ранее опрошенные лица были отпущены. На данный момент стрелок не установлен, и правоохранители призывают свидетелей сообщать любую информацию, которая может помочь следствию. На фоне неопределенности в расследовании политические деятели, как союзники, так и оппоненты Кирка, выразили соболезнования его семье и осудили насилие.
Чарли Кирку был 31 год. Он известен как ведущий подкастов, публицист и один из самых заметных представителей американского консервативного движения. Его организация Turning Point USA активно работала с молодежью и часто устраивала дискуссии и лекции, вызывавшие широкий резонанс. Кирк считался близким союзником Дональда Трампа, который одним из первых выразил соболезнования после его гибели. Расследование обстоятельств нападения продолжается, а мотив стрелка пока остается неизвестным.
Напомним, 13 июля 2024 года на Дональда Трампа было совершено покушение. На митинге в Батлере 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в политика и ранил его в ухо. Стрелка ликвидировали. А 15 сентября того же года на Трампа было совершено второе покушение. Инцидент со стрельбой случился возле гольф-клуба во Флориде.
12:20:31 11-09-2025
На человека наступили последствия его деятельности. Буквально.
12:39:40 11-09-2025
Гость (12:20:31 11-09-2025) На человека наступили последствия его деятельности. Буквальн... Буквально политическое убийство. Террор.
12:49:21 11-09-2025
Гость (12:39:40 11-09-2025) Буквально политическое убийство. Террор. ... Ну да. Именно. Ежели с высокой трибуны вещать, что эмпатия - это фу и ее в принципе быть не должно, призывать к публичным казням на глазах у детей и прочая, и прочая, то, внезапно, может найтись тот, кому это не понравится. Странно, правда?
13:24:20 11-09-2025
Гость (12:49:21 11-09-2025) Ну да. Именно. Ежели с высокой трибуны вещать, что эмпатия -... то, внезапно, может найтись тот, кому это не понравится ---- а если кому-то не понравится убийца, то вещания убитого воплотятся в жизнь и кровь может полится рекой, не правда ли?
15:52:20 11-09-2025
Гость (13:24:20 11-09-2025) то, внезапно, может найтись тот, кому это не понравится ----... А вы считаете, что убитый вещал просто так, за-ради хайпа, не планируя все это воплощать в жизнь? Он и призывал лить кровь рекой, вообще-то.
21:29:42 11-09-2025
Гость (15:52:20 11-09-2025) А вы считаете, что убитый вещал просто так, за-ради хайпа, н... Он кажется планирует кого-то убить. Давайте завтра его хлопнем.
13:18:11 11-09-2025
Гость (12:20:31 11-09-2025) На человека наступили последствия его деятельности. Буквальн... Вы наверное амик с украинскими сетями попутали, это там пляски и радость
15:54:46 11-09-2025
ВВП (13:18:11 11-09-2025) Вы наверное амик с украинскими сетями попутали, это там пляс... Ну вот вы где в моем комментарии радость-то увидели? Банальная костатация факта, что так бывает. Людоедов тоже убивают, обычно несогласные становиться пищей жертвы. Что вас в этом так удивляет?
21:17:54 11-09-2025
Гость (12:20:31 11-09-2025) На человека наступили последствия его деятельности. Буквальн... За что вы его убили? --Это проявились последствия его деятельности.
12:22:54 11-09-2025
В США убили соратника Трампа ---- а Трампу в ухо попали. Рука бога пулю отвела. Там Гражданская война по сути. Условный "Байден" атакует
13:33:58 11-09-2025
Сейчас выяснится, что это психически ненормальный мигрант наркоман нетрадиционной ориентации стрелял, а демократы не при чем
16:42:31 11-09-2025
Гость (13:33:58 11-09-2025) Сейчас выяснится, что это психически ненормальный мигрант на... Там снайпер стрелял. Его не поймали. Заказ серьезных парней.
16:52:10 11-09-2025
Это последнее предупреждение Трампу. Намек на то что его детей ждет пуля. Дело в том что дела у седняшних бывших хозяев мира совсем идут хреново. Сидят теперь они в Лондоне и в Европах и понимают -Трампа надо мочить любой ценой. Или мочить или сломать. Но дело то в тоом что там уже матросы Железняки дело в руки берут а они как известно вообще церемониться с англичанами шпионами, лгбт и прочей контрой не будут. Сразу в расход