Кирк считался близким союзником Дональда Трампа

11 сентября 2025, 12:03, ИА Амител

В США застрелили соратника Дональда Трампа / Источник фото: Telegram-канал Charlie Kirk

Консервативный активист и сооснователь движения Turning Point USA Чарли Кирк погиб в результате покушения во время публичного выступления в университете Юты.

По информации американских СМИ, инцидент произошел 10 сентября 2025 года в кампусе Utah Valley University в городе Орем, где Кирк проводил мероприятие в рамках своего тура American Comeback. По данным очевидцев, выстрел прозвучал во время сессии вопросов и ответов. Политика ранило в шею, и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в больнице. Губернатор штата Спенсер Кокс охарактеризовал произошедшее как политическое убийство.

Следствие установило, что выстрел был произведен с расстояния – предположительно, с крыши соседнего здания. Сразу после нападения в аудитории началась паника, люди пытались укрыться и помочь раненому. Видео с места событий зафиксировало момент падения Кирка и кровь на его одежде. Полиция быстро оцепила территорию, а в кампусе усилили меры безопасности. К расследованию подключились федеральные службы, включая ФБР.

Первые сообщения о задержанных вскоре были опровергнуты. Власти уточнили, что конкретного подозреваемого в деле пока нет, а ранее опрошенные лица были отпущены. На данный момент стрелок не установлен, и правоохранители призывают свидетелей сообщать любую информацию, которая может помочь следствию. На фоне неопределенности в расследовании политические деятели, как союзники, так и оппоненты Кирка, выразили соболезнования его семье и осудили насилие.

Чарли Кирку был 31 год. Он известен как ведущий подкастов, публицист и один из самых заметных представителей американского консервативного движения. Его организация Turning Point USA активно работала с молодежью и часто устраивала дискуссии и лекции, вызывавшие широкий резонанс. Кирк считался близким союзником Дональда Трампа, который одним из первых выразил соболезнования после его гибели. Расследование обстоятельств нападения продолжается, а мотив стрелка пока остается неизвестным.

Напомним, 13 июля 2024 года на Дональда Трампа было совершено покушение. На митинге в Батлере 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в политика и ранил его в ухо. Стрелка ликвидировали. А 15 сентября того же года на Трампа было совершено второе покушение. Инцидент со стрельбой случился возле гольф-клуба во Флориде.