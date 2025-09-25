В Свердловской области нашли туриста, который отбивался от волков горящим поленом
Его состояние оценивается как средней степени тяжести
25 сентября 2025, 20:30, ИА Амител
В Свердловской области найден турист, пропавший на горе Конжаковский Камень. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
43-летний житель Екатеринбурга Федор Медведев неделю выживал в лесу, после того как 18 сентября во время сбора шишек вместе с группой свернул с маршрута и заблудился. По его словам, по ночам он разводил костер и голыми руками доставал раскаленные поленья, чтобы отмахиваться ими от волков.
Мужчину обнаружили волонтеры поискового отряда "РМК Поиск". С ожогами рук он был госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Конжаковский Камень – самая высокая гора в Свердловской области, популярное место для туристов, в том числе эзотерических групп, которые считают ее "местом силы".
Сразу видно Опытный эзотерик
Откель там волки..
Какой сбор шишек у туристов, что-то не сходиться, сбором шишек занимаются нанятые работники, мутная история.