В Свердловской области нашли туриста, который отбивался от волков горящим поленом

Его состояние оценивается как средней степени тяжести

25 сентября 2025, 20:30, ИА Амител

Пропавший турист / Фото: Shot

В Свердловской области найден турист, пропавший на горе Конжаковский Камень. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

43-летний житель Екатеринбурга Федор Медведев неделю выживал в лесу, после того как 18 сентября во время сбора шишек вместе с группой свернул с маршрута и заблудился. По его словам, по ночам он разводил костер и голыми руками доставал раскаленные поленья, чтобы отмахиваться ими от волков.

Мужчину обнаружили волонтеры поискового отряда "РМК Поиск". С ожогами рук он был госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Конжаковский Камень – самая высокая гора в Свердловской области, популярное место для туристов, в том числе эзотерических групп, которые считают ее "местом силы".