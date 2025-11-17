В список вакансий попали предложения с доходом до 250 тысяч рублей

17 ноября 2025, 13:05, ИА Амител

Отель в живописном месте / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае специалисты сельского хозяйства и сферы гостеприимства лидируют по доходам в ноябрьском рейтинге высокооплачиваемых вакансий, сообщает сервис по поиску работы и персонала "Зарплата.ру".

Агроном возглавляет рейтинг с зарплатным предложением 150–230 тысяч рублей. Работодатель ищет специалиста для полного цикла агротехнологий – от разработки технологических карт до уборки урожая и доведения сырья до кондиционных показателей.

«В пакет бенефитов входит предоставление жилья, служебного автомобиля и полного социального пакета. От кандидата требуется профессионализм и исполнительность, приветствуется опыт работы в агрономии от трех лет», – говорится в объявлении.

Ученик компьютерного мастера занимает вторую позицию с необычно высоким для стартовой позиции доходом 100–250 тысяч рублей. Особенностью вакансии являются ежедневные выплаты заработной платы и полное обучение с нуля. Компания предлагает удобный график 5/2 с возможностью подстройки расписания и быстрый карьерный рост.

Тракторист сельскохозяйственного предприятия может рассчитывать на доход 150–200 тысяч рублей.

«В обязанности специалиста входят управление комбайном, механизированные работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур, а также поддержание технической исправности оборудования», – отмечает работодатель.

Предприятие предлагает официальное трудоустройство с полным социальным пакетом, помощь с жильем и возмещение затрат на ГСМ.

Главный инженер с зарплатой от 140 000 рублей требуется в Бийск. Кандидату предстоит управлять персоналом технической службы, организовывать плановые и ремонтные работы технологического оборудования, обеспечивать предприятие всеми видами энергоресурсов. Обязательными требованиями являются высшее техническое образование, 4-5 группа по электробезопасности и опыт работы на элеваторах или ХПП.

Управляющий гостиничным комплексом может претендовать на доход 100–150 тысяч рублей.

«Комплекс ищет руководителя для управления отелем и развлекательным центром, включающим фудкорт, бар, ночной клуб и зал игровых автоматов. В обязанности входит разработка планов развития, ценовой политики и управление персоналом», – говорится в вакансии.

Управляющему фитнес-клубом предлагают доход 70–130 тысяч рублей. Кандидату предстоит разрабатывать стратегию клуба по достижению наибольшей прибыльности, управлять всеми структурными подразделениями, внедрять новые виды услуг и контролировать качество обслуживания.

Управляющий четырехзвездочным отелем может рассчитывать на зарплату от 100 000 рублей. Работа предлагается вахтовым методом – 22 рабочих дня с последующими восемью днями отдыха.

«Отель расположен в экологически чистой зоне на берегу Бирюзовой Катуни и предлагает проживание на территории, оплачиваемое обучение и работу в уникальном природном месте», – подчеркнул работодатель.

Администратор магазина в сети завершает рейтинг с зарплатой от 129 000 рублей. Примечательно, что для этой позиции не требуется опыт работы – компания готова обучить кандидата с нуля. Сеть предлагает быстрый карьерный рост, корпоративное обучение через интерактив и геймификацию, а также надбавку за подтвержденные знания.