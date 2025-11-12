В Запорожье семьи погибших военных ВСУ пригласили на оперетту "Веселая вдова"
Для показа выбрана всемирно известная оперетта Франца Легара
12 ноября 2025, 22:00, ИА Амител
Городской совет Запорожья организовал бесплатное посещение оперетты "Веселая вдова" для семей погибших военнослужащих ВСУ, пишет "Газета.ru".
Мероприятие запланировано на 13 ноября в Запорожском академическом областном музыкально-драматическом театре. Спектакль предназначен для ветеранов боевых действий и родственников погибших военных.
Для показа выбрана всемирно известная оперетта Франца Легара – легкая музыкальная комедия, главной героиней которой является молодая вдова Ганна Главари, унаследовавшая состояние после смерти мужа. Сюжет строится вокруг попыток дипломатов вымышленной страны Понтеведро устроить ее брак с соотечественником, чтобы сохранить капиталы в государстве.
Инициатива местных властей вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях в связи с тематикой постановки, которая была воспринята как неуместная.
22:12:48 12-11-2025
Поднимать дух вдов разве плохо?
07:51:01 13-11-2025
Гость (22:12:48 12-11-2025) Поднимать дух вдов разве плохо?... :-)
07:14:36 13-11-2025
Глумление.
07:51:37 13-11-2025
Какая страна, такие и вдовы. Что им горевать то, когда машна полна.
13:33:52 13-11-2025
Гость (07:51:37 13-11-2025) Какая страна, такие и вдовы. Что им горевать то, когда машна...
Мошна
10:05:02 13-11-2025
ну хоть мясорубки не стали дарить