В Запорожье семьи погибших военных ВСУ пригласили на оперетту "Веселая вдова"

Для показа выбрана всемирно известная оперетта Франца Легара

12 ноября 2025, 22:00, ИА Амител

Театр / Фото: изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Городской совет Запорожья организовал бесплатное посещение оперетты "Веселая вдова" для семей погибших военнослужащих ВСУ, пишет "Газета.ru".

Мероприятие запланировано на 13 ноября в Запорожском академическом областном музыкально-драматическом театре. Спектакль предназначен для ветеранов боевых действий и родственников погибших военных.

Для показа выбрана всемирно известная оперетта Франца Легара – легкая музыкальная комедия, главной героиней которой является молодая вдова Ганна Главари, унаследовавшая состояние после смерти мужа. Сюжет строится вокруг попыток дипломатов вымышленной страны Понтеведро устроить ее брак с соотечественником, чтобы сохранить капиталы в государстве.

Инициатива местных властей вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях в связи с тематикой постановки, которая была воспринята как неуместная.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

22:12:48 12-11-2025

Поднимать дух вдов разве плохо?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:51:01 13-11-2025

Гость (22:12:48 12-11-2025) Поднимать дух вдов разве плохо?... :-)

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:14:36 13-11-2025

Глумление.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:51:37 13-11-2025

Какая страна, такие и вдовы. Что им горевать то, когда машна полна.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:33:52 13-11-2025

Гость (07:51:37 13-11-2025) Какая страна, такие и вдовы. Что им горевать то, когда машна...
Мошна

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:05:02 13-11-2025

ну хоть мясорубки не стали дарить

  -1 Нравится
Ответить
