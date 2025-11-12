В Запорожье семьи погибших военных ВСУ пригласили на оперетту "Веселая вдова"

Для показа выбрана всемирно известная оперетта Франца Легара

12 ноября 2025, 22:00, ИА Амител

Театр / Фото: изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Городской совет Запорожья организовал бесплатное посещение оперетты "Веселая вдова" для семей погибших военнослужащих ВСУ, пишет "Газета.ru".

Мероприятие запланировано на 13 ноября в Запорожском академическом областном музыкально-драматическом театре. Спектакль предназначен для ветеранов боевых действий и родственников погибших военных.

Для показа выбрана всемирно известная оперетта Франца Легара – легкая музыкальная комедия, главной героиней которой является молодая вдова Ганна Главари, унаследовавшая состояние после смерти мужа. Сюжет строится вокруг попыток дипломатов вымышленной страны Понтеведро устроить ее брак с соотечественником, чтобы сохранить капиталы в государстве.

Инициатива местных властей вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях в связи с тематикой постановки, которая была воспринята как неуместная.

Ранее депутата ГД возмутило поздравление на 4 ноября в Бийске.