Валерия Лежнева. Что известно о девушке, которая поцеловала Егора Крида на концерте

Разбираемся в скандале, который спровоцировала Екатерина Мизулина

04 сентября 2025, 15:45, ИА Амител

Танцовщица Валерия Лежнева / Фото: соцсети девушки

После концерта Егора Крида в московских "Лужниках" произошел скандал, в который оказались втянуты и певец, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она возмутилась тем, что популярный исполнитель очень страстно поцеловался с танцовщицей Валерией Лежневой.

Поводом для жалобы стало обращение родителей. Якобы они привели детей на выступление с маркировкой "12+" и заявили, что были шокированы количеством полуобнаженных танцовщиц и откровенными номерами. Мамы и папы ожидали семейного шоу, а увиденное назвали "неприемлемым для детей". В итоге к осуждению певца примкнули и другие общественно-политические деятели.

Момент с поцелуем транслировался на большом экране, но затем изображение пропало. После страстного танца и поцелуя многие стали думать, что у исполнителя песен "Берегу" и "Сердцеедка" роман с танцовщицей не только на сцене, но и в жизни.

О Валерии Лежневой известно не много. Она профессиональная танцовщица и хореограф, занимается танцами двенадцать лет, преподает в московской школе. На нее в соцсети в "ВКонтакте" подписано около 16 тысяч человек, но яркая девушка не так часто выкладывает там новый контент. В частности, там всего несколько видео и фото.

Что касается скандала, то Егора Крида требуют привлечь к административной ответственности за нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их развитию (статья 6.17 КоАП РФ). Организаторам грозят штрафы в размере до 50 тысяч рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Между тем некоторые артисты заступились за Егора Крида и не видят ничего плохого в таком откровенном элементе шоу. Сам певец упрекнул Екатерину Мизулину в том, что именно она своим поступком подорвала семейные ценности, а их первый поцелуй с Ярославом Дроновым (Shaman) в школе, по словам Крида, выглядел "наигранным" и произошел на глазах у детей.