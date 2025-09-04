НОВОСТИОбщество

Валерия Лежнева. Что известно о девушке, которая поцеловала Егора Крида на концерте

Разбираемся в скандале, который спровоцировала Екатерина Мизулина

04 сентября 2025, 15:45, ИА Амител

Танцовщица Валерия Лежнева / Фото: соцсети девушки

После концерта Егора Крида в московских "Лужниках" произошел скандал, в который оказались втянуты и певец, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она возмутилась тем, что популярный исполнитель очень страстно поцеловался с танцовщицей Валерией Лежневой.

Поводом для жалобы стало обращение родителей. Якобы они привели детей на выступление с маркировкой "12+" и заявили, что были шокированы количеством полуобнаженных танцовщиц и откровенными номерами. Мамы и папы ожидали семейного шоу, а увиденное назвали "неприемлемым для детей". В итоге к осуждению певца примкнули и другие общественно-политические деятели.

Момент с поцелуем транслировался на большом экране, но затем изображение пропало. После страстного танца и поцелуя многие стали думать, что у исполнителя песен "Берегу" и "Сердцеедка" роман с танцовщицей не только на сцене, но и в жизни.

О Валерии Лежневой известно не много. Она профессиональная танцовщица и хореограф, занимается танцами двенадцать лет, преподает в московской школе. На нее в соцсети в "ВКонтакте" подписано около 16 тысяч человек, но яркая девушка не так часто выкладывает там новый контент. В частности, там всего несколько видео и фото.

Что касается скандала, то Егора Крида требуют привлечь к административной ответственности за нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их развитию (статья 6.17 КоАП РФ). Организаторам грозят штрафы в размере до 50 тысяч рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Между тем некоторые артисты заступились за Егора Крида и не видят ничего плохого в таком откровенном элементе шоу. Сам певец упрекнул Екатерину Мизулину в том, что именно она своим поступком подорвала семейные ценности, а их первый поцелуй с Ярославом Дроновым (Shaman) в школе, по словам Крида, выглядел "наигранным" и произошел на глазах у детей. 

Певец Shaman и Екатерина Мизулина / Источник: Telegram-канал Екатерины Мизулиной

Певца Shaman и Мизулину внесли в базу "Миротворца"*

Их обвиняют в информационной поддержке специальной военной операции
скандалы Шоу-бизнес музыка Знаменитости

Комментарии 8

Avatar Picture
Шинник

15:54:37 04-09-2025

а Мизулина с вообще в шаманом целовалась .....
Не по Христиански ....

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:12 04-09-2025

Шинник (15:54:37 04-09-2025) а Мизулина с вообще в шаманом целовалась .....Не по Хри... Шаман ваще без трусов ходит
Походу ваххабит

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:08 04-09-2025

Вчера парень с девушкой в фикс-прайсе целовались. Зашли бы за магазин да делали, что хотели. Так нет надо под камеру и чтобы все видели.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

16:12:57 04-09-2025

Гость (16:00:08 04-09-2025) Вчера парень с девушкой в фикс-прайсе целовались. Зашли бы з... разврат. харам.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:30 04-09-2025

Гость (16:00:08 04-09-2025) Вчера парень с девушкой в фикс-прайсе целовались. Зашли бы з... В фикс прайс можно! В Пятерочке и Магните нельзя!

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:38:57 04-09-2025

Гость (16:00:08 04-09-2025) Вчера парень с девушкой в фикс-прайсе целовались. Зашли бы з... Вы в прокуратуру написали обращение?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:57 04-09-2025

КЛЮЧЕВОЕ: ЯКОБЫ(!!!) они привели детей на выступление с маркировкой "12+"......... А То, ЧТО САМА ПОЗВОЛЯЕТ СЕБЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ЦЕЛОВАТЬСЯ.......!???

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:14 04-09-2025

"не видят ничего плохого в таком откровенном элементе шоу". Ну так пусть научатся видеть. Тоже мне, образцы для подражания

  -3 Нравится
Ответить
