Валерия Лежнева. Что известно о девушке, которая поцеловала Егора Крида на концерте
Разбираемся в скандале, который спровоцировала Екатерина Мизулина
04 сентября 2025, 15:45, ИА Амител
После концерта Егора Крида в московских "Лужниках" произошел скандал, в который оказались втянуты и певец, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она возмутилась тем, что популярный исполнитель очень страстно поцеловался с танцовщицей Валерией Лежневой.
Поводом для жалобы стало обращение родителей. Якобы они привели детей на выступление с маркировкой "12+" и заявили, что были шокированы количеством полуобнаженных танцовщиц и откровенными номерами. Мамы и папы ожидали семейного шоу, а увиденное назвали "неприемлемым для детей". В итоге к осуждению певца примкнули и другие общественно-политические деятели.
Момент с поцелуем транслировался на большом экране, но затем изображение пропало. После страстного танца и поцелуя многие стали думать, что у исполнителя песен "Берегу" и "Сердцеедка" роман с танцовщицей не только на сцене, но и в жизни.
О Валерии Лежневой известно не много. Она профессиональная танцовщица и хореограф, занимается танцами двенадцать лет, преподает в московской школе. На нее в соцсети в "ВКонтакте" подписано около 16 тысяч человек, но яркая девушка не так часто выкладывает там новый контент. В частности, там всего несколько видео и фото.
Что касается скандала, то Егора Крида требуют привлечь к административной ответственности за нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их развитию (статья 6.17 КоАП РФ). Организаторам грозят штрафы в размере до 50 тысяч рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Между тем некоторые артисты заступились за Егора Крида и не видят ничего плохого в таком откровенном элементе шоу. Сам певец упрекнул Екатерину Мизулину в том, что именно она своим поступком подорвала семейные ценности, а их первый поцелуй с Ярославом Дроновым (Shaman) в школе, по словам Крида, выглядел "наигранным" и произошел на глазах у детей.
15:54:37 04-09-2025
а Мизулина с вообще в шаманом целовалась .....
Не по Христиански ....
17:20:12 04-09-2025
Шинник (15:54:37 04-09-2025) а Мизулина с вообще в шаманом целовалась .....Не по Хри... Шаман ваще без трусов ходит
Походу ваххабит
16:00:08 04-09-2025
Вчера парень с девушкой в фикс-прайсе целовались. Зашли бы за магазин да делали, что хотели. Так нет надо под камеру и чтобы все видели.
16:12:57 04-09-2025
Гость (16:00:08 04-09-2025) Вчера парень с девушкой в фикс-прайсе целовались. Зашли бы з... разврат. харам.
16:27:30 04-09-2025
Гость (16:00:08 04-09-2025) Вчера парень с девушкой в фикс-прайсе целовались. Зашли бы з... В фикс прайс можно! В Пятерочке и Магните нельзя!
17:38:57 04-09-2025
Гость (16:00:08 04-09-2025) Вчера парень с девушкой в фикс-прайсе целовались. Зашли бы з... Вы в прокуратуру написали обращение?
16:46:57 04-09-2025
КЛЮЧЕВОЕ: ЯКОБЫ(!!!) они привели детей на выступление с маркировкой "12+"......... А То, ЧТО САМА ПОЗВОЛЯЕТ СЕБЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ЦЕЛОВАТЬСЯ.......!???
16:50:14 04-09-2025
"не видят ничего плохого в таком откровенном элементе шоу". Ну так пусть научатся видеть. Тоже мне, образцы для подражания