"Важно не костенеть". Банкир Дмитрий Тюнин – об образовании в эпоху перемен
Новый гость рубрики "Они учились в АГУ" на радио Business FM Барнаул рассказывает, что дала ему учеба в университете
06 августа 2025, 08:40, ИА Амител
Президент Алтайского банковского союза, председатель правления Сибсоцбанка Дмитрий Тюнин стал новым гостем рубрики "Они учились в АГУ" на радио Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. Годы учебы в АГУ называет лучшими в жизни. А навыки, которые привили бывшему студенту преподаватели юридического факультета, пригодились в каждой сфере, где приходилось трудиться Дмитрию Тюнину.
Тюнин Дмитрий Александрович в 1996 году окончил юридический факультет Алтайского государственного университета по специальности "Правоведение".
Работал заместителем председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Алтайского края. На протяжении шести лет возглавлял региональный филиал компании "Росгосстрах-Сибирь".
В настоящее время – председатель правления Сибсоцбанка. Президент Алтайского банковского союза.
Business FM Барнаул и amic.ru собрали главные моменты из воспоминаний предпринимателя.
Что такое АГУ?
– АГУ – это моя альма-матер. Лучшие годы жизни. И самые яркие воспоминания о студенческой жизни. Опыт и дружеские связи, которые я там получил, повлияли на всю мою жизнь.
Но сначала я пытался поступить в Политехнический институт на прикладную математику. Не поступил. Тогда я решил, что я гуманитарий, и подал документы в АГУ. А чтобы повысить свои шансы, мы с другом подали документы сразу на два факультета. И на оба поступили. Выбрали юридический.
Об учебе в 90-е и первых шагах в бизнесе
– С одной стороны, мы получали образование бесплатно. Наш год был последний, когда полностью отсутствовал платный набор. Поэтому был очень высокий конкурс. А с другой стороны, необходимо было как-то себя обеспечивать, потому что родителям было тяжело.
Я заинтересовался рынком ценных бумаг, который тогда только зарождался. Первую курсовую работу написал на тему "Вексель как ценная бумага", а дальше эти интересы меня уволокли в экономическую область…
Чему научил АГУ?
– Наши преподаватели учили нас мыслить критически. И этот навык – не верить на слово, получать информацию минимум из двух источников, анализировать и составлять собственное мнение – был заложен в годы студенчества. И он оказался очень важным и нужным по сей день.
Я на сегодняшний день руковожу Краевым коммерческим Сибирским социальным банком. Это небольшой региональный банк, он находится в собственности правительства Алтайского края. Я руководитель экономического направления. И вот, опять же, навыки чтения нормативных документов, договоров и так далее тоже сформировались в период, когда я учился в университете.
Как меняете мир сегодня?
– У меня уже нет амбиций поменять этот мир. Наша задача – меняться вместе с миром, не отставать. А в мире происходят очень динамичные изменения во всех областях. Поэтому сейчас нельзя костенеть, сейчас надо находить в себе силы принимать новое, адаптироваться к нему, чтобы продолжать приносить пользу.
Подробнее о воспоминаниях выпускника АГУ слушайте в аудиофайле:
09:41:39 06-08-2025
А еще Дмитрий Александрович преподаёт в РАНХиГС!
10:21:51 06-08-2025
Интересно было послушать.
10:59:46 06-08-2025
Не поступил в политех . "Тогда я решил, что я гуманитарий, и подал документы в АГУ." и сразу поступил на 2 направления. Это все что нужно знать о разнице ВУЗов.
21:27:50 06-08-2025
Гость (10:59:46 06-08-2025) Не поступил в политех . "Тогда я решил, что я гуманитарий, и... Лучше скзать, что надо знать о рыбах-прилипалах. Интуитивно чувствуют, куда надо прилипнуть. Прилип, а дальше масть поперла.