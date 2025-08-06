"Важно не костенеть". Банкир Дмитрий Тюнин – об образовании в эпоху перемен

Новый гость рубрики "Они учились в АГУ" на радио Business FM Барнаул рассказывает, что дала ему учеба в университете

Председатель правления Сибсоцбанка Дмитрий Тюнин / Фото: amic.ru

Президент Алтайского банковского союза, председатель правления Сибсоцбанка Дмитрий Тюнин стал новым гостем рубрики "Они учились в АГУ" на радио Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. Годы учебы в АГУ называет лучшими в жизни. А навыки, которые привили бывшему студенту преподаватели юридического факультета, пригодились в каждой сфере, где приходилось трудиться Дмитрию Тюнину.

Тюнин Дмитрий Александрович в 1996 году окончил юридический факультет Алтайского государственного университета по специальности "Правоведение".

Работал заместителем председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Алтайского края. На протяжении шести лет возглавлял региональный филиал компании "Росгосстрах-Сибирь".

В настоящее время – председатель правления Сибсоцбанка. Президент Алтайского банковского союза.

Business FM Барнаул и amic.ru собрали главные моменты из воспоминаний предпринимателя.

Что такое АГУ?

– АГУ – это моя альма-матер. Лучшие годы жизни. И самые яркие воспоминания о студенческой жизни. Опыт и дружеские связи, которые я там получил, повлияли на всю мою жизнь.

Но сначала я пытался поступить в Политехнический институт на прикладную математику. Не поступил. Тогда я решил, что я гуманитарий, и подал документы в АГУ. А чтобы повысить свои шансы, мы с другом подали документы сразу на два факультета. И на оба поступили. Выбрали юридический.

Об учебе в 90-е и первых шагах в бизнесе

– С одной стороны, мы получали образование бесплатно. Наш год был последний, когда полностью отсутствовал платный набор. Поэтому был очень высокий конкурс. А с другой стороны, необходимо было как-то себя обеспечивать, потому что родителям было тяжело.

Я заинтересовался рынком ценных бумаг, который тогда только зарождался. Первую курсовую работу написал на тему "Вексель как ценная бумага", а дальше эти интересы меня уволокли в экономическую область…

Чему научил АГУ?

– Наши преподаватели учили нас мыслить критически. И этот навык – не верить на слово, получать информацию минимум из двух источников, анализировать и составлять собственное мнение – был заложен в годы студенчества. И он оказался очень важным и нужным по сей день.

Я на сегодняшний день руковожу Краевым коммерческим Сибирским социальным банком. Это небольшой региональный банк, он находится в собственности правительства Алтайского края. Я руководитель экономического направления. И вот, опять же, навыки чтения нормативных документов, договоров и так далее тоже сформировались в период, когда я учился в университете.

Как меняете мир сегодня?

– У меня уже нет амбиций поменять этот мир. Наша задача – меняться вместе с миром, не отставать. А в мире происходят очень динамичные изменения во всех областях. Поэтому сейчас нельзя костенеть, сейчас надо находить в себе силы принимать новое, адаптироваться к нему, чтобы продолжать приносить пользу.

Подробнее о воспоминаниях выпускника АГУ слушайте в аудиофайле: