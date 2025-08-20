НОВОСТИПолитика

"Ведомости": Бастрыкин стал кандидатом на пост главы Верховного суда

В августе 2025 года у главы российского Следкома истекает срок полномочий

20 августа 2025, 08:35, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина рассматривают как одного из основных претендентов на пост председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на пять источников.

Кандидатуру нового главы Верховного суда обсуждают после смерти Ирины Подносовой.

Со слов одного из собеседников издания, Бастрыкин – "наиболее очевидный" претендент. В августе 2025 года у главы Следственного комитета заканчивается срок полномочий, однако новое продление пока не публиковалось.

По мнению одного из источников, близкого к Администрации президента, решение о назначении на эту должность будет зависеть от политического веса человека и его серьезного юридического опыта. 

Отклики на вакансию высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) принимает до 25 августа. 21 августа кандидаты пройдут квалификационный экзамен. После того как ВККС поготовит положительное заключение, президент внесет представление о назначении председателя Верховного суда в Совет Федерации.

Александр Бастрыкин возглавляет Следственный комитет России с 2011 года. Ранее он занимал пост первого заместителя генерального прокурора. В 2016 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему высшее звание генерала юстиции.

Комментарии 9

Avatar Picture
Алтай

08:54:38 20-08-2025

дорожка вся усыпана песком, а все туда же...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:57:44 20-08-2025

А на пенсию то не пора ли? Или он еще "молодой перспективный руководитель"?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:57 20-08-2025

Ничего не хочу сказать плохого против, но все же надо уже заниматься внуками и садом.
Будет спокойнее, мне кажется. Есть люди и моложе, и опытнее в судебных делах.
Давайте, Александр Иванович, уже на покой.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бгг

09:49:22 20-08-2025

Следователь в роли судьи? а будут ли вообще оправдательные приговоры?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:28 20-08-2025

Бгг (09:49:22 20-08-2025) Следователь в роли судьи? а будут ли вообще оправдательные п... А кого вы представляете на этой должности? Менеджера средней руки по продажам?))))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:37:25 20-08-2025

Александр Иванович, не покидайте следственный комитет, пожалуйста. кто, если не вы, будет всё- всё контролировать? 🫤

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:00 20-08-2025

Все правильно, Питерским везде у нас дорога))))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:22 20-08-2025

Правильно писать - не Ведомости, а видимости

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:39:16 20-08-2025

а разве опыт судейской работы не нужен для такой должности?

  0 Нравится
Ответить
