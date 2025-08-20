"Ведомости": Бастрыкин стал кандидатом на пост главы Верховного суда

В августе 2025 года у главы российского Следкома истекает срок полномочий

20 августа 2025, 08:35, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина рассматривают как одного из основных претендентов на пост председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на пять источников.

Кандидатуру нового главы Верховного суда обсуждают после смерти Ирины Подносовой.

Со слов одного из собеседников издания, Бастрыкин – "наиболее очевидный" претендент. В августе 2025 года у главы Следственного комитета заканчивается срок полномочий, однако новое продление пока не публиковалось.

По мнению одного из источников, близкого к Администрации президента, решение о назначении на эту должность будет зависеть от политического веса человека и его серьезного юридического опыта.

Отклики на вакансию высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) принимает до 25 августа. 21 августа кандидаты пройдут квалификационный экзамен. После того как ВККС поготовит положительное заключение, президент внесет представление о назначении председателя Верховного суда в Совет Федерации.

Александр Бастрыкин возглавляет Следственный комитет России с 2011 года. Ранее он занимал пост первого заместителя генерального прокурора. В 2016 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему высшее звание генерала юстиции.