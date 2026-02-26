Владельцам киосков в Барнауле придется заключать соглашения с ресурсовиками

Изменения в правила размещения НТО рассмотрят на заседании гордумы

26 февраля 2026, 10:30, ИА Амител

Передвижные киоски в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле владельцев инженерных коммуникаций и собственников нестационарных торговых объектов обяжут заключать соглашения для повышения безопасности горожан и ускорения работ по устранению аварий на сетях. Часть киосков, которые стоят на трубах, могут попасть под снос. Соответствующие поправки внесли в повестку заседания городской думы, которое пройдет 27 февраля.

Кого коснется это изменение?

Речь идет о корректировке положения о размещении нестационарных торговых объектов (НТО). К ним относятся временные сооружения без капитального фундамента — киоски, павильоны, небольшие магазины, торговые автоматы и передвижные фургоны. Соглашения с представителями ресурсоснабжающих организаций будут заключать только те из них, которые расположены в охранных зонах сетей.

Что изменится в правилах?

Размещение таких точек на землях общего пользования регулируется федеральными и региональными законами, а также муниципальными нормативами. Власти города утверждают специальную схему расположения НТО и периодически ее обновляют. При очередном пересмотре схемы власти учли размещение торговых объектов в зонах прохождения инженерных сетей и на их охранных территориях. Закон запрещает устанавливать НТО непосредственно на таких участках.

Решение связано с риском аварийных ситуаций. Например, при повреждении теплотрассы крупного диаметра может возникнуть угроза здоровью и жизни сотрудников и посетителей павильона, установленного над трубопроводом.

При этом большинство торговых точек, расположенных в охранных зонах, не представляют серьезной опасности в случае ЧП. Их владельцам предложат заключить соглашения с ресурсоснабжающими организациями. В документах пропишут ответственность сторон и порядок действий при устранении аварий.

Если собственник инженерных сетей сочтет размещение объекта небезопасным и откажется подписывать договор, павильон придется демонтировать.

Как пояснила председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова, в таком случае бизнесмену предоставят альтернативное место.

«Чтобы поддержать предпринимателей, в этом случае в качестве компенсации им будет предоставлено право на получение иного места для размещения НТО без проведения аукциона», — пояснила Наталья Кротова.

Как ранее сообщал amic.ru, в феврале депутаты городской думы также рассмотрят изменения в правила благоустройства. Поправки затронут порядок проведения земляных работ на инженерных сетях, ответственность за восстановление территорий после "перекопов", а также требования к складированию отходов и уборке снега. В частности, владельцев сетей планируют обязать самостоятельно получать ордера на работы и отвечать за восстановление дорог и тротуаров. Кроме того, уточнят перечень отходов, запрещенных к размещению в контейнерах, и закрепят запрет на складирование мусора вне специально отведенных мест.

