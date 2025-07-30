Власти Барнаула хотят потратить 4,5 млн рублей на содержание сквера на улице Приречной

Подрядчик должен будет ухаживать за сквером до конца 2026 года

30 июля 2025, 11:10, ИА Амител

Сквер на ул. Приречная/ Фото: amic.ru

Власти Барнаула ищут подрядчика, который будет обслуживать сквер в границах ул. Максима Горького, ул.Приречная и реки Барнаулка. За это чиновники готовы заплатить максимум 4,5 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Подрядчик будет работать с даты заключения договора до 30 ноября 2026 года, то есть до этой даты выбранная компания должна будет ухаживать за сквером. Контракт будет действовать до 25 декабря 2026 года.

На первом и втором этапах работ компания-победитель будет: убирать газоны от опавших листьев и случайного мусора, очищать от грязи урны, тротуары и дорожки — механизированно и вручную (в том числе от снега и льда), проводить влажную и сухую очистку скамеек, вывозить мусор, рассыпать песок на тротуарах и дорожках, косить газоны, формировать кроны кустарников заданной формы, полоть и рыхлить лунки деревьев и кустарников, а также поливать зелёные насаждения и оказывать другие "услуги по уборке" территории.

Закупка появилась на портале 29 июля 2025 года, заявки на неё можно подавать до 6 августа 2025. Итоги лота подведут 8 августа 2025 года.

Напомним, что сквер на улице Приречной появился в 2023 году. Сейчас там есть газон, тротуары, велодорожка, шесть урн и шесть скамеек. Также в 2024 году в сквере на ул. Приречной открылся памятный знак художнику Николаю Рериху.

Ранее стало известно, что в Барнауле также намерены благоустроить сквер рядом с домом на ул. Антона Петрова, 200, напротив ТРЦ "Огни". Там будет парковочный карман, асфальтированная дорожка, газон, скамейка с урной и столбы освещения. На работы власти собираются потратить 2,8 млн рублей. Как сейчас выглядит участок, можно посмотреть здесь.