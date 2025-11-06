"Сработали слаженно и оперативно". Как дорожники Алтайского края готовы к зиме

О работе спецслужб в ходе онлайн-конференции рассказал министр транспорта региона Андрей Подолян

06 ноября 2025, ИА Амител

В Алтайском крае дорожные службы заранее подготовились к предстоящему зимнему сезону. Основные усилия были направлены на обеспечение безопасности эксплуатации региональных автомобильных дорог и предотвращение образования гололеда на проезжих частях. Поэтому по-настоящему первый выпавший осенью снег в начале ноября не оказался для алтайских дорожников сюрпризом. Об этом 5 ноября на сайте правительства Алтайского края рассказал в ходе онлайн-форума министр транспорта региона Андрей Подолян.

1200 единиц техники и 90 тысяч тонн материалов

5 ноября на дорогах края было задействовано около 300 единиц техники. По словам министра, дорожные службы региона "были готовы к снегопаду, сработали слаженно и оперативно".

Алгоритм действий специальных ведомств отработан уже за много лет. Подготовку к зиме дорожные службы начинают заблаговременно, до наступления минусовых температур: провели работу по ямочному ремонту, очистке водопропускных труб, настраивали технику, а также обновили асфальтобетонные швы. Уже в сентябре сотрудники дорожно-строительного управления занимались заготовкой необходимых противогололедных материалов, таких как песок и песко-соляная смесь.

По словам Андрея Подоляна, в этом году в регионе для зимнего содержания дорог подготовлено более 1200 единиц техники и порядка 90 тысяч тонн противогололедных материалов, в частности дорожно-строительными управлениями закуплена 21 единица техники, включая тракторы МТЗ с отвалами и щетками, комбинированные дорожные машины и фронтальные погрузчики.

Также за счет средств краевого бюджета закуплены и до конца года будут переданы в муниципалитеты 25 машин для содержания дорог в зимний период. На эти цели из краевого бюджета выделено более 210 миллионов рублей. На уровне правительства Алтайского края работа по закупке техники продолжится и в 2026 году.

В круглосуточном режиме

В ходе онлайн-форума министр Андрей Подолян рассказал, как в Алтайском крае выстроена работа коммунальных служб в зимний период. Приоритеты всегда отдают трассам с интенсивным движением и маршрутам школьного транспорта, где есть вероятность аварийных ситуаций. Далее начинается очистка трасс с умеренным трафиком, после этого приступают к работе на дорогах с наименьшей нагрузкой, где ежедневно проезжает менее 200 автомобилей.

По словам Андрея Подоляна, диспетчерская служба Алтайавтодора дистанционно отслеживает ситуацию на автомобильных дорогах края. Для оперативного реагирования организована круглосуточная работа диспетчерских служб. Мониторинг дорожной ситуации на трассах в регионе проводится с помощью видеокамер и метеостанций, контролируется работа дорожной техники, оснащенной системой ГЛОНАСС.

«Организованы каналы связи для информирования участников дорожного движения и других служб о возможных чрезвычайных ситуациях и ограничениях движения. Также в каждом ДСУ утверждены графики дежурств ответственных лиц, включая руководство», – отметил министр.

Во время сильнейших снегопадов количество техники на дорогах при необходимости могут увеличить в два раза. После уборки снега производится обработка дорожного полотна специальными противогололедными материалами, предотвращающими образование льда и улучшающими сцепление колес с покрытием.

Также глава регионального Минтранса объяснил, какие реагенты и смеси используют на дорогах Алтайского края. Важно, чтобы они соответствовали нормам безопасности, защищали здоровье граждан и минимизировали нагрузку на окружающую среду.

«Предпочтение отдается реагентам с низкой степенью негативного влияния на грунт. Кроме того, ключевым фактором становится эффективность реагентов. Они должны обеспечивать быстрый и надежный расплав снега и льда, предотвращая образование гололеда и улучшая условия движения транспортных средств и пешеходов. Использование современных технологий мониторинга помогает точно рассчитывать необходимое количество реагента, снижая перерасход и повышая общую эффективность мероприятий», – отметил министр.

Что касается федеральных трасс А-321, А-322 и Р-256 "Чуйский тракт", то этой зимой их будут обслуживать 382 единицы специализированной дорожной техники, в том числе 99 комбинированных дорожных машин, 82 трактора, 58 автогрейдеров, 33 роторных снегоочистителя. На 21 пескобазе заготовлено 3,2 тысячи кубометров песка, 52,5 тысячи тонн песко-соляной смеси, 10 тысяч тонн реагентов.

Куда обратиться за информацией?

Получить актуальную информацию о погоде и изменениях в движении можно круглосуточно в диспетчерской службе Алтайавтодора по телефонам: +7 (3852) 507-512, 8-800-222-31-69. Также оперативная информация публикуется в официальных социальных сетях Министерства транспорта Алтайского края.