Власти Барнаула рассмотрели три варианта переноса трамвайного кольца возле Старого базара
Вячеслав Франк подчеркнул необходимость формирования полноценной городской площадки
07 августа 2025, 17:10, ИА Амител
Власти Барнаула рассмотрели три варианта переноса трамвайного кольца с проспекта Социалистического в рамках работ по развитию центральной части города и формированию туристического пространства, сообщает мэрия.
Какие варианты реконструкции площадки?
Первый вариант – занижение трамвайных путей в уровень с проезжей частью, обустройством тротуарной плиткой и заменой трамвайных путей от пересечения проспекта Социалистического с улицей Ползунова, включая разворотную трамвайную площадку на площадь Свободы.
Второй вариант – перенос разворотного трамвайного кольца к ТЦ "Поместье".
Третий вариант – полный демонтаж разворотного кольца и трамвайных путей с улицы Ползунова.
Почему трамвайное кольцо хотят убрать?
Как сообщил известный барнаульский архитектор Сергей Боженко, изначально трамвайные линии строились, чтобы связать Старый базар, вокзал и промышленную зону. Сегодня, в связи с развитием транспортной сети, в этом уже нет необходимости.
Более того, от вибраций, которые создает трамвай во время движения, разрушаются памятники архитектуры на улице Ползунова.
Мнения экспертов
Что касается трех вариантов, то, по словам архитектора, только полный вынос трамвайных путей с Социалистического проспекта и улицы Ползунова даст возможность создать благоустроенную городскую площадь.
«Заглубление рельсов не позволит создать полноценную городскую площадь из-за сохранения опор и контактной сети. Перенос кольца к ТЦ "Поместье" просто заменит парковку на трамвайное кольцо и не решит основной задачи – создать полноценную площадку», – уточнил Боженко.
По словам начальника мастерской № 4 "Алтайкоммунпроекта" Вячеслава Котова, технически возможны все три варианта, но "они требуют взвешенного выбора".
«Сохранение путей на площади не позволит сделать ее полностью пешеходной. Перенос кольца на площадь Свободы возможен, но нужно понимать, что такой вариант вызовет проблемы с парковкой. Третий вариант потребует организации конечной станции на Кордоне и реконструкции существующих объектов», – подчеркнул Котов.
Позиция властей Барнаула
Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что перенос трамвайного кольца – непростое решение, однако необходимое, поскольку историческая часть города должна быть комфортной и преимущественно пешеходной.
«Это не просто благоустройство отдельной площади, а формирование полноценной городской площадки для проведения массовых мероприятий с организацией достойного благоустройства и освещения. Если перенос будет признан целесообразным, то ключевым и обязательным условием станет сохранение комфорта передвижения жителей на общественном транспорте. Люди не должны столкнуться с ухудшением транспортного обслуживания», – подчеркнул Франк.
Глава Барнаула поручил более детально проработать все варианты с целью развития и благоустройства площадки.
17:56:44 07-08-2025
Да на пл. Октября вокруг клумбы делайте и норм. будет, а от площади все пешеходная зона, зачем там транспорт, мож и лепнина не будет отваливаться со "сталинок".
18:07:31 07-08-2025
Ранее архитектор Сергей Поморов рассказал в интервью amic.ru, куда можно перенести трамвайное кольцо со Старого базара в Барнауле.///////// И где он теперь, этот Сергей Поморов? Остальные сподвижники тоже туда стремятся.
"Бог не Тимошка, видит немножко."
23:26:18 07-08-2025
Гость (18:07:31 07-08-2025) Ранее архитектор Сергей Поморов рассказал в интервью amic.ru... Сергей Поморов ушел из жизни
09:02:08 08-08-2025
Гость (23:26:18 07-08-2025) Сергей Поморов ушел из жизни ... И он про тоже
09:10:07 08-08-2025
Гость (23:26:18 07-08-2025) Сергей Поморов ушел из жизни ... Карма настигла
19:13:01 07-08-2025
Потому что оно мешается тем, кто принимает решения или застройщикам.
Ни те ни другие не ездят на трамваях.
14:57:51 08-08-2025
Гость (19:13:01 07-08-2025) Почему трамвайное кольцо хотят убрать?Потому что оно меш... Полностью с Вами согласна. Особо цинично то, что они свое вредительство оправдывают "развитием транспортной сети" (с) и тем, что горожанам ну ооочень нужна пешеходная площадь.
Транспортного развития в городе нет - только деградация.
Собрались чиновники, карманные архитекторы и какие-то "эксперты" и решают, как 800 тысяч барнаульцев должны радоваться площадке, о которой никто не просил. И как отжать у людей доступный транспорт.
19:39:34 07-08-2025
Уберут трамвай, церковники захватят площадь Свободы.
09:07:36 08-08-2025
Гость (19:39:34 07-08-2025) Уберут трамвай, церковники захватят площадь Свободы.... И ведь точно, попы сразу заявят, что там был Петропавловский собор и начнут отжимать площадь.
09:30:54 08-08-2025
Гость (09:07:36 08-08-2025) И ведь точно, попы сразу заявят, что там был Петропавловский... И ведь отожмут, сто пудов, как планетарий отжали.
11:56:08 08-08-2025
Гость (09:07:36 08-08-2025) И ведь точно, попы сразу заявят, что там был Петропавловский... Надо кольцо на Спартаке сделать, можно на месте Марии-ра или вместо церкви за ней.
20:08:43 07-08-2025
Первый вариант самый лучший. Посмотрите на города Восточной Европы, там большинство пешеходных улиц идут вместе с трамваем
20:21:15 07-08-2025
Гость (20:08:43 07-08-2025) Первый вариант самый лучший. Посмотрите на города Восточной ... Да вы не переживайте. Через пару лет Центральный парк отожмут и замутят ЖК "Старый базар" или "Раньше тут бегали трамваи"
21:05:00 07-08-2025
Весь центр Цюриха состоит из трамвайных путей и пешеходных зон и никому и в голову не приходят домыслы о заботе об историческом наследии за счёт удаления трамвайной сети. Заботу о парковках вижу, а о людях - нет. Зачем собирать толпы людей в одном месте? .Гораздо разумнее не сгонять толпы людей в одно место, а сделать проспект Социалистический пешеходным, растянув на его протяжении и места для отдыха и гуляний и т.п., сделав реально комфортным центр и для туристов и для горожан. Без профанации и фарcа аллеи проспекта Ленина, окружённой потоками машин.
22:02:09 07-08-2025
В печь этого архитектора
22:15:56 07-08-2025
Да чихать они хотели на мнения горожан.
Кому нужна эта "площадка"? Что там такого растакого, что бы огромное число жителей ленинского и индустриальноо, к примеру, районов поехали туда??
07:03:06 08-08-2025
Гость (22:15:56 07-08-2025) Да чихать они хотели на мнения горожан.Кому нужна эта "п... Я вас наверное удивлю, но даже жители ЖД или центрального районов не все пойдут/поедут, по причине изначальной бестолковости данного проекта.
23:52:34 07-08-2025
Перенесите лучше кольцо на площадь Спартака! А парковку около Поместья не нужно трогать.
06:35:02 08-08-2025
Если переносить, то на пос. Южный!
08:38:25 08-08-2025
Кому нужна эта площадь на отшибе ,да ещё и без подъезда к ней?Какой дурак туда попрётся пешкодралом и ради чего?Если это такой уровень решения подобных вопросов нашей городской администрации ,то я просто удручён.Этот вопрос должны решить сами горожане ,а не ангажированные чиновники.И не зря они избегают волеизъявления граждан.За такие "инициативы" такую администрацию надо отправлять в отставку за недоверие.
08:47:54 08-08-2025
Проблема одна ,людей интересует, как будет решена проблема с общественным транспортом , вот убрали и что? Пусть губернатор объяснит?! На данный момент проблем нет , есть трамвай и пешеходы тоже могут пройти. Убрав трамвай что именно он решит????? Общественный транспорт убрать ?????? Создаст еще более крупную парковку?! Но в ней нет необходимости????!!!!! Мне не понятно....
09:07:01 08-08-2025
Лишний раз убеждаюсь: вся "дичь" с архитектурой и строительством в городе творилась благодаря Боженко . В Барнауле, как и в Н-ске, и других городах страны, архитекторы на службе нуворишей, профессиональной гордости нет.
09:18:28 08-08-2025
А если такой вариант убрать рельсы вровень с дорогой и кольцо сделать ул. Ползунова - пл. Свободы -ул. Пушкина далее обратно по пр. Красноармейскому, всего 2 рельсы и место больше будет и общественный транспорт до пешеходной зоны останется
10:13:46 08-08-2025
А что новые районы от попова до трактовой по Павлику уже оТранваены . Больше дел нет? Или там будут три маршрута автобусных ездить. 15-20 этажных домов настроили и все дружно на попова ножками ходят утром и вечером. А тут орган да какой-то памятник типо разрушается.
10:52:02 08-08-2025
Памятники архитектуры рушатся не от вибрации трамваев, а от заброшенности. Здание бывшей краевой поликлиники ( Соц.проспект-Пушкина),дом купца Поскотинова на М.Олонской и др. тоже от вибрации трамваев разваливаются? Хорошо ,видно, учились специалисты город.хоз-ва .Живем и радуемся.
11:23:32 08-08-2025
У сторонников ликвидации кольца шизофрения? Предлагают ликвидировать движение общественного транспорта, ратуя за "сохранение комфорта передвижения жителей на общественном транспорте"...
11:23:45 08-08-2025
От паскудности властей развалились и сгорели исторические здания вся Никитина и все Прудские испахаблены, отстаньте от трамваев. Столбы чугунные по карманам тащить будите?
12:05:58 08-08-2025
Гость (11:23:45 08-08-2025) От паскудности властей развалились и сгорели исторические зд... На дачу себе поставят
12:13:58 08-08-2025
Пустите 5 по круговому маршруту.
Челюскинцев - 1тр. депо. -Красноармейский. - Ленина - Сев. - Западная. - А. Петрова. - Челюскинцев .
13:59:11 08-08-2025
согласен что трамвай оттуда убирать надо. Эта площадь - кладбище. Там покойники под асфальтом лежат. По трупам машины и трамваи ездят. Трамвайное кольцо сделать на спартаке где колонна стоит. Там раньше и было кольцо. И машины с площади свободы убрать. И зелени там побольше сделать. Парковую зону и зону отдыха
22:06:18 08-08-2025
майор (13:59:11 08-08-2025) согласен что трамвай оттуда убирать надо. Эта площадь - клад... Ты засланный казачок, решил площадь Свободы церковникам сдать?