Вячеслав Франк подчеркнул необходимость формирования полноценной городской площадки

07 августа 2025, 17:10, ИА Амител

Трамвайное кольцо на проспекте Социалистическом / Фото: barnaul.org

Власти Барнаула рассмотрели три варианта переноса трамвайного кольца с проспекта Социалистического в рамках работ по развитию центральной части города и формированию туристического пространства, сообщает мэрия.

Какие варианты реконструкции площадки?

Первый вариант – занижение трамвайных путей в уровень с проезжей частью, обустройством тротуарной плиткой и заменой трамвайных путей от пересечения проспекта Социалистического с улицей Ползунова, включая разворотную трамвайную площадку на площадь Свободы.

Второй вариант – перенос разворотного трамвайного кольца к ТЦ "Поместье".

Третий вариант – полный демонтаж разворотного кольца и трамвайных путей с улицы Ползунова.

Почему трамвайное кольцо хотят убрать?

Как сообщил известный барнаульский архитектор Сергей Боженко, изначально трамвайные линии строились, чтобы связать Старый базар, вокзал и промышленную зону. Сегодня, в связи с развитием транспортной сети, в этом уже нет необходимости.

Более того, от вибраций, которые создает трамвай во время движения, разрушаются памятники архитектуры на улице Ползунова.

Мнения экспертов

Что касается трех вариантов, то, по словам архитектора, только полный вынос трамвайных путей с Социалистического проспекта и улицы Ползунова даст возможность создать благоустроенную городскую площадь.

«Заглубление рельсов не позволит создать полноценную городскую площадь из-за сохранения опор и контактной сети. Перенос кольца к ТЦ "Поместье" просто заменит парковку на трамвайное кольцо и не решит основной задачи – создать полноценную площадку», – уточнил Боженко.

По словам начальника мастерской № 4 "Алтайкоммунпроекта" Вячеслава Котова, технически возможны все три варианта, но "они требуют взвешенного выбора".

«Сохранение путей на площади не позволит сделать ее полностью пешеходной. Перенос кольца на площадь Свободы возможен, но нужно понимать, что такой вариант вызовет проблемы с парковкой. Третий вариант потребует организации конечной станции на Кордоне и реконструкции существующих объектов», – подчеркнул Котов.

Позиция властей Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что перенос трамвайного кольца – непростое решение, однако необходимое, поскольку историческая часть города должна быть комфортной и преимущественно пешеходной.

«Это не просто благоустройство отдельной площади, а формирование полноценной городской площадки для проведения массовых мероприятий с организацией достойного благоустройства и освещения. Если перенос будет признан целесообразным, то ключевым и обязательным условием станет сохранение комфорта передвижения жителей на общественном транспорте. Люди не должны столкнуться с ухудшением транспортного обслуживания», – подчеркнул Франк.

Глава Барнаула поручил более детально проработать все варианты с целью развития и благоустройства площадки.

Ранее архитектор Сергей Поморов рассказал в интервью amic.ru, куда можно перенести трамвайное кольцо со Старого базара в Барнауле.