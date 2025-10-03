НОВОСТИОбщество

"Бьемся во все инстанции". В Барнауле жители многоквартирного дома замерзают без отопления

С их слов, в сетевой и управляющей компаниях "никто ничего не знает"

03 октября 2025, 10:15, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле жители дома по улице 1-й Западной, 8а, не могут получить отопление. Об этом amic.ru сообщили читатели.

Как утверждают жители краевой столицы, они добиваются подачи тепла в квартиры с 29 сентября. Однако, по их словам, в сетевой и управляющей компаниях "никто ничего не знает".

«В БСК утверждают, что с их стороны повреждений нет и все хорошо. В УК "Развитие" утверждают, что запустили нам отопление, и не понимают, почему его нет в нашем доме», – пояснили барнаульцы.

Яма во дворе дома по ул. 1-й Западной, 8а / Фото: предоставлено amic.ru

Также жильцы обращают внимание на яму, которую во дворе дома разрыли месяц назад и огородили. Они рассказали, что работы на этом месте до сих пор никто не начал.

«Боимся никогда не получить отопление», – добавили жители многоэтажки.

Напомним, отопительный сезон в Барнауле официально начался с 22 сентября. Как ранее уточняли в СГК, подача тепла в дома зависит не только от энергетиков, но и от управляющих компаний. Запуск тепла в краевой столице идет поэтапно. Ранее в мэрии потребовали подключить все барнаульские дома к теплу в кратчайшие сроки.

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

10:25:42 03-10-2025

Главная задача — содрать побольше с жителей.
А там, как говорится, хоть трава не расти.
Где Ваш контроль, Вячеслав Генрихович? Который особый, АААА???

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:29 03-10-2025

Думаю здесь не обошлось без вмешательства из вне

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:56 03-10-2025

Гость (10:32:29 03-10-2025) Думаю здесь не обошлось без вмешательства из вне... Известное дело - Байден побывал в подъезде.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:49 03-10-2025

Гость (10:32:29 03-10-2025) Думаю здесь не обошлось без вмешательства из вне...
Думаете Обама?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:21 03-10-2025

Гость (10:38:49 03-10-2025) Думаете Обама?... Скорее всего, Дони Тра.....ч

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:37 03-10-2025

Гость (10:41:21 03-10-2025) Скорее всего, Дони Тра.....ч...
Ему некогда. В очереди за нобелевской стоит...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:16 03-10-2025

Симпатичный у них дворик. У нас только детских площадок во дворе три. Ясно - понятно, чем там занимается местная УК.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:14 03-10-2025

Нужно писать Бастрыкину.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:06 03-10-2025

А это те-же самые люди, которые грозились "Заморозить Европу" без российского газа?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:39 03-10-2025

У нас тоже на А. Петрова нет отопления, вчера пытались запустить, но видимо что-то пошло не так, сегодня даже не пытаются.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:20:20 04-10-2025

Гость (13:10:39 03-10-2025) У нас тоже на А. Петрова нет отопления, вчера пытались запус... Не получилось же, зачем пытаться)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Барнаулец

19:05:16 03-10-2025

Так понимаю, что специально запускали отопление в жилых домах по запросам, чтобы до последнего не давать тепло, а там авось и весна наступит и без отопления пусть люди живут.
Если серьезно, то необходимо обращаться в прокуратуру и следственный комитет, т.к. уже совсем обнаглели!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Любовь

14:20:16 04-10-2025

Георгия Исакова, 251, подъезд 6. Замерзаем! На улице снег, а у нас ледяные радиаторы до сих пор! В доме много детей и пожилых людей, есть люди на инвалидности. Из года в год одно и то же. ЕДС заявки принимает, а толку 0. В субботу и воскресенье все службы отдыхают с чистой совестью, как-будто честно выполнили свою работу((

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:41:40 07-10-2025

У нас схожая была ситуация с отоплением . весь дом звонил в администрацию предъявляли претензии . вызывали представителя по отоплению . и к вечеру уже отопление дали . а УК молчала только говорила что в бойлерной поломка терпите и ждите . но жильцы не стали ждать и в понедельник звонили во все инстанции.

  0 Нравится
Ответить
