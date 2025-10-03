"Бьемся во все инстанции". В Барнауле жители многоквартирного дома замерзают без отопления

С их слов, в сетевой и управляющей компаниях "никто ничего не знает"

03 октября 2025, 10:15, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле жители дома по улице 1-й Западной, 8а, не могут получить отопление. Об этом amic.ru сообщили читатели.

Как утверждают жители краевой столицы, они добиваются подачи тепла в квартиры с 29 сентября. Однако, по их словам, в сетевой и управляющей компаниях "никто ничего не знает".

«В БСК утверждают, что с их стороны повреждений нет и все хорошо. В УК "Развитие" утверждают, что запустили нам отопление, и не понимают, почему его нет в нашем доме», – пояснили барнаульцы.

Яма во дворе дома по ул. 1-й Западной, 8а / Фото: предоставлено amic.ru

Также жильцы обращают внимание на яму, которую во дворе дома разрыли месяц назад и огородили. Они рассказали, что работы на этом месте до сих пор никто не начал.

«Боимся никогда не получить отопление», – добавили жители многоэтажки.

Напомним, отопительный сезон в Барнауле официально начался с 22 сентября. Как ранее уточняли в СГК, подача тепла в дома зависит не только от энергетиков, но и от управляющих компаний. Запуск тепла в краевой столице идет поэтапно. Ранее в мэрии потребовали подключить все барнаульские дома к теплу в кратчайшие сроки.