"Бьемся во все инстанции". В Барнауле жители многоквартирного дома замерзают без отопления
С их слов, в сетевой и управляющей компаниях "никто ничего не знает"
03 октября 2025, 10:15, ИА Амител
В Барнауле жители дома по улице 1-й Западной, 8а, не могут получить отопление. Об этом amic.ru сообщили читатели.
Как утверждают жители краевой столицы, они добиваются подачи тепла в квартиры с 29 сентября. Однако, по их словам, в сетевой и управляющей компаниях "никто ничего не знает".
«В БСК утверждают, что с их стороны повреждений нет и все хорошо. В УК "Развитие" утверждают, что запустили нам отопление, и не понимают, почему его нет в нашем доме», – пояснили барнаульцы.
Также жильцы обращают внимание на яму, которую во дворе дома разрыли месяц назад и огородили. Они рассказали, что работы на этом месте до сих пор никто не начал.
«Боимся никогда не получить отопление», – добавили жители многоэтажки.
Напомним, отопительный сезон в Барнауле официально начался с 22 сентября. Как ранее уточняли в СГК, подача тепла в дома зависит не только от энергетиков, но и от управляющих компаний. Запуск тепла в краевой столице идет поэтапно. Ранее в мэрии потребовали подключить все барнаульские дома к теплу в кратчайшие сроки.
10:25:42 03-10-2025
Симпатичный у них дворик. У нас только детских площадок во дворе три. Ясно - понятно, чем там занимается местная УК.
11:51:14 03-10-2025
Нужно писать Бастрыкину.
12:30:06 03-10-2025
А это те-же самые люди, которые грозились "Заморозить Европу" без российского газа?
13:10:39 03-10-2025
У нас тоже на А. Петрова нет отопления, вчера пытались запустить, но видимо что-то пошло не так, сегодня даже не пытаются.
00:20:20 04-10-2025
Гость (13:10:39 03-10-2025) У нас тоже на А. Петрова нет отопления, вчера пытались запус... Не получилось же, зачем пытаться)))
19:05:16 03-10-2025
Так понимаю, что специально запускали отопление в жилых домах по запросам, чтобы до последнего не давать тепло, а там авось и весна наступит и без отопления пусть люди живут.
Если серьезно, то необходимо обращаться в прокуратуру и следственный комитет, т.к. уже совсем обнаглели!
14:20:16 04-10-2025
Георгия Исакова, 251, подъезд 6. Замерзаем! На улице снег, а у нас ледяные радиаторы до сих пор! В доме много детей и пожилых людей, есть люди на инвалидности. Из года в год одно и то же. ЕДС заявки принимает, а толку 0. В субботу и воскресенье все службы отдыхают с чистой совестью, как-будто честно выполнили свою работу((
22:41:40 07-10-2025
У нас схожая была ситуация с отоплением . весь дом звонил в администрацию предъявляли претензии . вызывали представителя по отоплению . и к вечеру уже отопление дали . а УК молчала только говорила что в бойлерной поломка терпите и ждите . но жильцы не стали ждать и в понедельник звонили во все инстанции.