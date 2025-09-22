НОВОСТИПроисшествия

Водитель без прав устроил гонки с полицией в Барнауле. Видео

На требование остановиться автомобилист не отреагировал и попытался скрыться

22 сентября 2025, 16:45, ИА Амител

В Барнауле полицейские задержали водителя, устроившего ночную погоню. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, 22 сентября около 01:15 инспекторы Госавтоинспекции заметили на улице Солнечная Поляна автомобиль ВАЗ-2104, водитель которого нарушал правила дорожного движения.

Преследование продолжалось около 13 минут. В 01:28 в районе дома № 7 на улице 5-й Западной сотрудники полиции остановили машину и задержали нарушителя. За рулем находился 19-летний житель Барнаула.

В отношении молодого человека составили восемь административных материалов. Также установлено, что у него отсутствовали водительские права. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.

Ранее сообщалось, что в Бийске ранее судимый мужчина угнал иномарку у соседа по квартире.

Барнаул Авто полиция

Комментарии 3

Avatar Picture
Musik

16:50:15 22-09-2025

ЭТО 2105???
подстава, жыга 40 шла.
втроем накинулись

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:02 22-09-2025

Очень захватывающее кино. Жаль, что не все 13 минут

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:24 23-09-2025

Эх, еще б чуть чуть и оторвался

  0 Нравится
Ответить
