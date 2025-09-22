Водитель без прав устроил гонки с полицией в Барнауле. Видео
На требование остановиться автомобилист не отреагировал и попытался скрыться
22 сентября 2025, 16:45, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали водителя, устроившего ночную погоню. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, 22 сентября около 01:15 инспекторы Госавтоинспекции заметили на улице Солнечная Поляна автомобиль ВАЗ-2104, водитель которого нарушал правила дорожного движения.
Преследование продолжалось около 13 минут. В 01:28 в районе дома № 7 на улице 5-й Западной сотрудники полиции остановили машину и задержали нарушителя. За рулем находился 19-летний житель Барнаула.
В отношении молодого человека составили восемь административных материалов. Также установлено, что у него отсутствовали водительские права. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.
16:50:15 22-09-2025
ЭТО 2105???
подстава, жыга 40 шла.
втроем накинулись
16:52:02 22-09-2025
Очень захватывающее кино. Жаль, что не все 13 минут
15:52:24 23-09-2025
Эх, еще б чуть чуть и оторвался