Водитель без прав устроил гонки с полицией в Барнауле. Видео

На требование остановиться автомобилист не отреагировал и попытался скрыться

22 сентября 2025, 16:45, ИА Амител

В Барнауле полицейские задержали водителя, устроившего ночную погоню. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, 22 сентября около 01:15 инспекторы Госавтоинспекции заметили на улице Солнечная Поляна автомобиль ВАЗ-2104, водитель которого нарушал правила дорожного движения.

Преследование продолжалось около 13 минут. В 01:28 в районе дома № 7 на улице 5-й Западной сотрудники полиции остановили машину и задержали нарушителя. За рулем находился 19-летний житель Барнаула.

В отношении молодого человека составили восемь административных материалов. Также установлено, что у него отсутствовали водительские права. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.

